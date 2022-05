Pablo Salum, en 'Herrera en COPE': “La única esperanza que no me han quitado es volver a abrazar a mi mamá”

Con 8 años, Pablo Salum se vio involucrado en una secta. No solo él, el resto de su familia acabo entrando en ella también y llegó a ocupar cargos jerárquicos importantes. Él, con tan solo 14 años, consiguió salir pero su madre y su hermano aun continúan allí y se convirtió en uno de sus mayores enemigos. Fruto de esta experiencia, el argentino decidió fundar la Red Libre Mentes y creó 'Ley Antisectas', una fundación cuyo objetivo es trabajar, desde hace ya más de treinta años, y ayudar a muchas personas que quieren salir de esta y otras sectas pero que necesitan ayuda para conseguirlo.

Una organización que lidera Juan Percowicz, una persona muy alejada al estereotipo que tenemos de jefe de una secta, como ha explicado el activista: “Es un contador público, de traje, muy intelectual. Era una persona encantadora e inteligente que la gente suele adoptar como padre”.

Un carácter que no tardó en cambiar. La primera señal fue cuando se descubrió que su hijo no es su descendiente biológico, sino que “fue el primer chico que captó”. Él, sin embargo, se había dado cuenta un poco antes de que el líder de la organización “era un encantador de serpientes. Un ser iluminado que nos iba a cambiar la vida y nos iba a iluminar. De pronto, basamos toda nuestra vida en ir a las reuniones, hacer las tareas que Juan nos indicaba”. Una estrategia que, años después, Pablo Salum ve de forma clara y no se cree en absoluto: “Nosotros cuando fuimos captados veíamos algo encantador y lindo y la verdadera cara es el mismísimo infierno”.

Un infierno que no ha dudado en retratar, explicando las técnicas de persuasión que emplean sectas como esta, que vendía su misión como la de captar mil ángeles más: “Primero consiste en captar a la víctima, se implanta el pensamiento individual por el del grupo. Se realiza interrupción del sueño y manipulación por medio de prácticas sexuales”, ha explicado. Una secta de la que, afortunadamente, Pablo Salum ha logrado salir pero cuya historia aún no está cerrada: “Toda mi lucha es por mi familia, toda mi lucha. Lo único que no me ha robado la secta es la esperanza de volver a abrazar a mi mamá”, ha afirmado un emocionado Pablo Salum.