Óscar Terol, en 'Herrera en COPE': “El 'yo tonto' te sale cualquier día en una panadería”

Todos escondemos miserias y crucigramas sin resolver en nuestro interior. Cosas que nos hacen parecer un poco tontos y que intentamos que pasen desapercibidas a las miradas y críticas de los demás, intentando ocultar, ese “yo tonto” que se puede manifestar, en cualquier momento del día. Pero no hay que preocuparse, no existe el listo integral, ni el inteligente a tiempo completo. Algo que el humorista Óscar Terol ha querido desvelarnos. Y lo ha hecho con 'Mundos para lelos', un espectáculo en el que pone de manifiesto la realidad de este mundo y que ha presentado hoy a María José Navarro en 'Herrera en COPE'. Un espectáculo que llega hoy y mañana al Teatro Marquina de Madrid y cuyo cartel tiene a Einstein de protagonista. Algo que ha querido explicar: “Es por el parecido físico e interior que tengo de Einstein. Yo nací con un cociente que nunca sé si es cociente o coeficiente o lo que sea pero muy alto. Me vieron tan alto que me dijeron: 'Dos opciones: o presidente del Gobierno o cómico' y creo que soy más útil de cómico. Entonces estoy ahí intentando arreglar lo que estropean otros”.

Un espectáculo en el que habla del “mundo que se ha quedado que todos entendemos que es imposible vivir, donde nadie se entera de nada y nadie lo puede explicar y entonces estamos todos como asustados, como que no entendemos nada y entonces yo le doy las claves de por qué ha pasado esto y cómo salimos de esta. Ahí es nada”. Sin embargo, el aprendizaje fundamental que ha sacado es que ese 'yo tonto' que nos presenta es imposible deshacerse de él, ya que incluso “el yo tonto te sale cualquier día en una panadería ”. Un 'yo tonto' que hay que comprender y que del que aprenderemos más en este 'Mundos para lelos', el nuevo espectáculo de Óscar Terol.