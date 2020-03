Odile Rodríguez de la Fuente: “Mi padre se basta y se sobra para explicarse a sí mismo”

¿Cuántos biólogos, veterinarios, ecólogos, guardabosques, ingenieros forestales, lo son gracias a Félix Rodríguez de la Fuente? Dice su hija pequeña, Odile Rodríguez de la Fuente, que “Incontables”, porque despertó ese amor por la naturaleza y dejó un legado. “Félix, fue un adelantado a su tiempo y pienso que también al nuestro.”

Odile ha dedicado un libro a su padre: “Félix, un hombre en la Tierra”. Ella es bióloga, es una ecologista convencida, y su apellido le da alas. Ha querido redescubrir a su padre, al que perdió con solo 7 años. “Pensé que le tenía profunda admiración porque le había perdido pero en una revista de hace años, titulaba que yo, desde pequeña, quería seguir los pasos de mis padres, asique ahí lo supe.”

Sumergirse en sus narraciones, sus audios, “ha sido muy duro porque no he tenido el tiempo de disfrutarlo, pero me paraba y decía, joe, que tío. Qué sabiduría, capacidad narrativa, la alquimia que produce, me quedo alucinada con la obra de mi padre.”

Dice que su padre tenía fascinación por el ser humano, y dentro de esa admiración al estudiar nuestros orígenes, “se fijó en la mirada del lobo, veía la humanidad paleolítica, y esa libertad, y se veía a sí mismo.” El buitre también marcó el cielo de su vida, “se tumbaba en la hierba de su pueblo y los observaba.”

El libro está plagado de cuentos “mi padre era un cuentacuentos”. Sin darte cuenta dice que metía ciencia en sus textos, y hoy en día “su mensaje es importante revitalizarlo”.

Ese tono de voz, la convicción dice Odile “que era igual en casa, un padre con fuerza y pasión” y cuenta que le encantaba la visión de los niños “nos preguntaba mucho y se interesaba mucho por lo que pensábamos”. Advirtió del cambio climático que vivimos ahora y “puso colorado a muchos pero sin apuntar con el dedo”.