"Nunca te he visto echarlo en un plato": El alimento que Carlos Herrera nunca incluye en sus recetas de cocina

Seguro que hay algún alimento que no puedes tolerar bajo ningún concepto. Todos tenemos alguno que no nos gusta y que incluso nos resulta desagradable por su olor. El de Carlos Herrera es la mantequilla, pero no es el único. Era su hijo, Alberto Herrera, el que contaba el alimento que nunca le ha visto "echarle a un plato". Descúbrelo en el siguiente audio.

Audio





El pasado 16 de enero se celebraba el día internacional de la comida picante. En 'Herrera en COPE' se hacían eco de este día marcado en el calendario para los amantes de este tipo de comida y también para aquellos que no la soportan. Alberto Herrera era el encargado de recordar la fecha que "tanto le gusta a Carlos Herrera".

"No me desagrada, pero tampoco te creas que me vuelve loco", confesaba el comunicador, que es un amante de la cocina, pero en su versión más tradicional.

En este momento, Alberto Herrera revelaba que nunca le ha visto echarle picante a ninguna de sus recetas. "Yo no te he visto echarle picante a un plato en mi santa vida", eran sus rotundas palabras. En su defensa, Carlos Herrera valoraba utilizar el picante en su justa medida: "Lo que entendemos por picante es un poco, hay otros que sois enfermos y os gusta el infierno en la boca".

Y tú, ¿eres un apasionado del picante o te gusta usarlo con precaución? Revive el divertido momento entre padre e hijo en el audio que tienes arriba.

Las manías de Carlos Herrera en la cocina

No es la primera vez que Carlos Herrera se refiere a sus costumbres en la cocina. En una de sus conversaciones matutinas con Carlos Moreno, El Pulpo, salía a la luz una anécdota entre ambos un día que fueron juntos al supermercado a hacer la compra.

"Un día hay que contar, me tienes que dar el permiso porque si no, yo no lo cuento, tu reacción cuando viste que en el carrito en el supermercado te metimos una pastilla de mantequilla", comenzaba diciendo el directo y presentador de 'Poniendo las Calles'.





Carlos Herrera no soporta este alimento y así lo hace saber cada vez que tiene ocasión. "Cómo cogiste esa mantequilla, que no la querías ni tocar", le ha recordado Carlos Moreno. "Ni tocar", ha confirmado un Carlos Herrera que se ha mostrado asqueado tan solo por escuchar la resonancia de la palabra mantequilla

"Detritus... yo no compro detritus y en mi carro no va el detritus. Si lo quiere comprar otro, allá cada uno con lo que haga. En mi cocina no, desde luego", explicaba el comunicador, dejando claro que la mantequilla no es un alimento que podamos encontrar en la cocina de Carlos Herrera.

El Pulpo, en vistas de que el tema se animaba, le ha querido insistir: "Es odio absoluto hacia la mantequilla, no la puedes ni ver", una afirmación a la que Carlos Herrera ha respondido de forma categórica: "Es el producto más absurdo y repugnante que ha dado el ser humano", dándole un portazo a su uso prácticamente definitivo.

Recuerda el momento en el siguiente audio.

Audio





Las recetas de Carlos Herrera

Como buen cocinero, Carlos Herrera cuenta con sus propias recetas y trucos para que los platos queden lo más sabrosos posible. En el caso de las croquetas, su cremosidad es realmente importante. Para ello, según el comunicador, la clave pasa por la bechamel.

Toma buena nota de cómo la prepara Herrera para imitarlo, paso a paso en tu cocina. Dale al play en el vídeo que tienes a continuación y que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, junto a muchas otras recetas.