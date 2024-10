Los toros de Fuente Ymbro para una tarde de 'No hay billetes' en Las Ventas

Para cerrar la Feria de Otoño, el ansiado cartel de 'No hay billetes' colgado desde este mediodía en las taquillas de Las Ventas, ya que se anuncia el regreso de Andrés Roca Rey a Madrid para vivir una nueva tarde de pasión en los tendidos y en el ruedo. El peruano no ha querido terminar su temporada sin hacer un nuevo paseíllo en Las Ventas tras un paso por el último San Isidro en el que no salieron las cosas como él pensaba.

Se hará acompañar de Paco Ureña, torero con una gran trayectoria en esta plaza, y Víctor Hernández, que tras confirmar alternativa en San Isidro vuelve a Las Ventas como triunfador de la Copa Chenel 2024.

Repite en esta Feria de Otoño el hierro de Fuente Ymbro (ya lidió este jueves una novillada) para sumar así su cuarta comparecencia en Las Ventas este año.

Sorteo de los toros de Fuente Ymbro en Las Ventas

Plaza 1 1º.- Nº 46, HECHICERO, NEGRO, 617 KG

Plaza 1 2º.- Nº 48, SOPLÓN, NEGRO , 557 KG

Plaza 1 3º.- Nº 73, MESTIZO, NEGRO , 553 KG

Plaza 1 4º.- Nº 92, TURULATO, NEGRO LISTÓN CHORREADO , 565 KG

Plaza 1 5º.- Nº 70, INFRACTOR, NEGRO LISTÓN , 556 KG