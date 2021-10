Nadia Calviño, en COPE: "No es real que el presidente del Gobierno se decante siempre por Yolanda Díaz"

La vicepresidenta primera y ministra de Economía Nadia Calviño considera "muy positivos" los datos del paro de mes de septiembre que se han conocido este lunes según los cuales, el desempleo disminuyó en 76.113 personas, marcando así el mayor recorte durante un mes de septiembre de la serie histórica. A esto se une que la Seguridad Social ha alcanzado la cifra de 19.559.699 trabajadores, el mejor dato de su historia.

"Es impresionante que el número de afiliados esté por encima de los datos de la pandemia. Desde febrero se han creado en afiliación neta de ERTES, en puestos efectivos de trabajo 1.355.000 puestos de trabajo; son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen de relieve que se ha recuperado el 96% del empleo perdido y que la recuperación es muy fuerte y está en marcha" asegura en "Herrera en COPE" la vicepresidenta primera del Gobierno.

En cuanto al dato de inflación, que no es tan positivo al subir un 4%, la titular de Economía asegura que "no es tan sorprendente el repunte de los precios y que lo importante es que no sea estructural, pero que sobre todo se debe al repunte en los precios energéticos a nivel mundial". Pese a lanzar el mensaje de tranquilidad, Nadia Calviño, que hoy va a participar en la reunión del Eurogrupo, ha adelantado que "me preocupa la evolución de los precios energéticos en los mercados internacionales, es el punto principal del Eurogrupo, del Ecofin y del Consejo de Energía del miércoles y España lo ha puesto en la agenda y es el tema prioritario en el ámbito europeo. Y lo segundo que me preocupa es la cadena de valor de los productos imprescindibles para hacer desde los coches, los teléfonos, los chips que hay que restablecer cuanto antes ya que se han visto dañadas por la pandemia y los costes energéticos".

Escrivá o Yolanda Díaz

La ministra de Economía que asegura que de "aquí a final de año hay que terminar la reforma de las pensiones y llegar a un acuerdo sobre la reforma laboral mirando al futuro que es lo que dice nuestra hoja de ruta y el acuerdo con los agentes sociales", intenta zanjar la polémica sobre quién tiene más peso en el Gobierno y quién tiene razón si el ministro José Luis Escrivá o la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con "el liderazgo es del presidente Sánchez" y afirma que "es consustancial con cualquier gobierno el que haya diferentes puntos de vista, no es algo que me sorprenda, lo importante es tener una política económica coherente".

Ante el cambio de tercio en la cuestión, ¿qué le parece que el presidente del Gobierno siempre da la razón a Yolanda Díaz?, la vicepresidenta primera asegura que no es así, "uy, esa interpretación o esa visión no responde a la realidad, el presidente Sánchez y yo hemos estado totalmente alineados desde el día uno y en nuestra visión de cara a los próximos meses y años ".

Subida del SMI, ¿anunció su desagrado?

"Fui yo la que anuncié en junio que si seguía tan bien el mercado de trabajo esperaba que pudiéramos abordar a partir de septiembre el alza del Salario Mínimo Interprofesional. Mire, tenemos una oportunidad única para crear empleo de calidad, se trata de aumentar el empleo y la calidad y para ello se deben subir los salarios. Hay que seguir en esa línea para que los más vulnerables mejoren su calidad de vida y se reduzca la desigualdad".

La Ley de vivienda

La Ley de vivieda, con las nuevas medidas sobre el alquiler puede ser un nuevo motivo de desencuentro entre los miembros del Gobierno, entre Nadia Calviño y la parte de Podemos del Ejecutivo.

"El Gobierno lo tiene claro desde hace tres años. Es fundamental para los ciudadanos tener un acceso a la vivienda, esto no se resuelve solo con una medida o una Ley hay que hacer un programa de vivienda pública y aumentar las viviendas en alquiler. Estamos trabajando en distintas dimensiones, espero que lleguemos a un acuerdo y encontrar el equilibrio porque hay que proteger a los más inquilinos, pero también a la clase media, gobernamos para todos los ciudadanos".

¿Cuánto van a subir los impuestos de sociedades y el IRPF?

En el ámbito de los impuestos, afirma la vicepresidenta primera y ministra de Economía que "hay un mensaje muy claro, lo importante es recuperar la actividad económica y los niveles de empleo. Se pueden hacer ajustes en determinados elementos, pero vamos a esperar a febrero a que nos presenten las propuestas el grupo de expertos que se ha puesto en marcha para abordar una modernización del ámbito fiscal. De lo que estamos hablando no es necesariamente de subir impuestos sino de adaptar nuestras realidad fiscal al siglo XXI. Dentro de poco vamos a tener la reunión del G-20 en el que se puede establecer un acuerdo sobre un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% a nivel internacional, un nuevo marco para los impuestos digitales, la economia ha cambiado mucho y tenemos que tener sistemas que nos permitan mantener nuestro estado de bienestar".

Si se alcanza ese acuerdo internacional sería un acuerdo "importantísimo porque estamos luchando contra la competencia a la baja entre los distitos países, ya no es solo evitar los paraisos fiscales, sino que haya un conjunto de países que vayan bajando los impuestos y esa carrera a la baja lo que hace es empobrecernos a todos".

Nadia Calviño asegura que los inversores siguen teniendo confianza en nuestro país y que la economía española no está a la cabeza de la Unión Europea por "el peso de los sectores que cayeron más por la pandemia y eso explica que aún nos queda una parte por recuperar, pero lo que vemos es que 2021 va de menos a más y espero que con la prórroga de los ERTE hasta febrero haya un proceso de salida más intenso y todo apunta a que vamos a recuperar las cifras de empleo de antes de la pandemia".