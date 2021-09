Herrera: "Yolanda Díaz ha pactado la subida del SMI con los que nunca han generado un puesto de trabajo"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan entre otros asuntos por la subida del Salario Mínimo, anunciada por Yolanda Díaz en la tarde del pasado jueves.

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO han cerrado este jueves un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) desde el 1 de septiembre 15 euros mensuales, hasta situarlo en 965 euros brutos.



El Gobierno y los sindicatos se comprometen además al cumplimiento del objetivo de situar el SMI en el 60 % del salario medio, "mediante su progresiva revisión en 2022 y 2023", sin añadir más detalle sobre esa senda, aseguran en un comunicado conjunto.



La cuantía acordada se corresponde con el valor medio de la horquilla recomendada en junio pasado por la comisión asesora para el análisis del SMI, que fue de entre 12 y 19 euros para 2021, subrayan.



El dictamen de la comisión proponía alcanzar, progresivamente, un máximo de 1.049 euros mensuales en 2023. Los 15 euros mensuales que aplicarán desde septiembre equivalen a un alza del 1,57 %, similar a la subida media que se está pactando en los convenios colectivos (1,54 % hasta julio).



La subida, que podría aprobarse en el próximo Consejo de Ministros, es resultado de la mesa específica de diálogo social que empezó el 1 de septiembre y de la que se han descolgado las patronales CEOE y Cepyme, contrarias a adoptar una nueva subida del salario mínimo en este momento.

Las organizaciones de empresarios consideran que la subida puede perjudicar la creación de empleo y fomentar la economía sumergida. Los firmantes del acuerdo destacan por el contrario que "el SMI supone una garantía de protección a las rentas del trabajo de las personas trabajadoras más vulnerables y actúa como un importante factor de equidad además de ser una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza laboral".

En este sentido, Herrera ha querido analizar cómo se ha gestionado esta medida: "Estamos hablando de un Gobierno que últimamente se está llevando todo. Yolanda Díaz, que sin contar con los empresarios, solo con los sindicatos, cierra un acuerdo con los que no han creado ningún puesto de trabajo en su vida. Es decir, las dos partes que menos saben de economía en esta ecuación, Yolanda Díaz y los sindicatos, han dicho a los que sí generan trabajo que tienen que pagar más".

Por último, el comunicador ha querido subrayar los movimientos que ha llevado a que Yolanda Díaz anuncié esta medida: "Calviño quiere que esta medida entre en vigor el próximo mes de octubre. Pero a raíz de sus declaraciones parece que no era muy conocedora de los movimientos que estaba haciendo Yolanda Díaz. La pregunta es saber si esta medida irá al Consejo de Ministros. Si atenemos a las palabras de Sánchez, parece que no le importa mucho contar con la aceptación de los empresarios, y a eso se va a acoger Yolanda Díaz. Este Gobierno mucho subir el Salario Mínimo, pero no poner soluciones a la precariedad laboral".