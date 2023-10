El motivo por el que Valencia es un quebradero de cabeza para organizar el Mundial 2030: "Peter Lim..."

Va a ser la primera vez en la historia que se celebre un Mundial en tres continentes distintos: África, América y Europa. Seis países albergarán la competición deportiva. 48 años después, España será uno de ellos. La FIFA anunció este miércoles la candidatura conjunta a la que se ha unido Argentina, Paraguay y Uruguay. Juanma Castaño, en su sección 'Equipaje de Mano', habla sobre esta noticia en 'Herrera en COPE'. Además, también explica por qué Valencia no puede ser sede del Mundial actualmente. Escúchalo en el audio que tienes disponible a continuación.

Insiste el director de 'El Partidazo de COPE' en que "no hay alegría en el país. No veo nada de entusiasmo con la noticia. No noto a la gente especialmente feliz con que nos haya dado el Mundial. Como llegó por sorpresa, porque no estaba previsto que se supiera tan pronto, como es un Mundial muy compartido, tenemos la sensación de que no es nuestro Mundial todavía".

Algo que, para Castaño, no es así porque "España es la pieza clave de este Mundial. La FIFA se ha quitado de en medio muchas historias para que el país se garantice ser la sede".

Rubiales, presidente de la Federación en su momento, optó porque nuestro país fuese candidata. "Nos unimos a Portugal. Luego hay una brillante idea que es cuando estalla la guerra en Ucrania, se dice que se mete al país como señal de solidaridad. Se sale de la ecuación y entra Marruecos", explica el director de 'El Partidazo'.

¿Y esto por qué ocurre? Pues "porque siempre han querido organizar un Mundial y porque a España y a Portugal le iban a venir muy bien los votos de todas las Federaciones africanas si estaba Marruecos".

Y a Marruecos, a su vez, le iba a venir bien que estuviese España porque "somos una garantía de organización de eventos deportivos. Somos mejores de lo que pensamos".

"Nuestro prestigio a nivel internacional es muy alto"

Además, recientemente, se han organizado "finales de Champions en el Bernabéu y en el Metropolitano. De 10. Una final de Libertadores y organización perfecta también. Nuestro prestigio a nivel internacional es muy alto".

Esto, por desgracia, llega en el año "de peor imagen pública de nuestro fútbol. Con lo de Negreira, los gritos racistas de Vinícius y con el caso Rubiales que ha dado la vuelta al mundo. Pero todo eso, no ha sido suficiente para tumbar el trabajo que ya ha hecho España".

Son 48 Selecciones, más de las que participan ahora. Hablamos de "104 partidos. El 60% se jugarán en España. Nuestro país tiene un peso específico porque la final se juega en el Bernabéu".

Presumiblemente, Marruecos quiere construir un estadio para 100.000 personas. Pero lo que estará seguro es el Bernabéu y el Camp Nou. "Lo normal es que otra semifinal fuera en Marruecos", explica en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Hay una batalla con el partido inaugural de este Mundial porque "en realidad empieza una semana antes de lo que arranque en las tres sedes principales, porque los tres partidos que se juegan en América son siete días antes. Para que se adapten a las condiciones en Europa. Van a jugar en invierno y vienen al verano".

"Las ciudades necesitan unos requisitos que tienen que cumplir"

Pero la gran fiesta de inauguración, en realidad, va a ser en Montevideo. Con lo cual, "allí es donde el fútbol rendirá homenaje a la candidatura americana y ahí se va a jugar el primer partido del Mundial".

"Lo que es mucho grave es lo de Valencia. No tienen campo. El Mestalla actual no es un campo para albergar partidos del Mundial y el que empezaron a construir hace 12 años "es un esqueleto que no vale". Las ciudades, por tanto, "no solamente dependen de un campo de fútbol. Necesitan unos requisitos que tienen que cumplir".





Por último, argumenta Castaño que la celebración del Mundial en nuestro país es una buena noticia. Y lo es porque "se van a generar puestos de trabajo. Y lo que se construya, aquí se queda. Toda la inversión que se haga, va a ser un patrimonio para España".