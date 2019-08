Mossos sobre la seguridad en Barcelona: “Hemos visto cosas que eran impensables”

Entre julio y agosto de 2019 ha habido un total de ocho homicidios en Barcelona, así como una sucesión de peleas, dos de ellas graves. La situación que se está viviendo en Barcelona es un problema que ha reconocido el propio Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y que ha minimizado la alcaldesa Ada Colau.

Por todo ello, en ‘Herrera en COPE’ hemos hablado con Toni Castejón, portavoz del Sindicato de Mossos d’Esquadra SAP-FEPOL.

“Existe un problema de seguridad, evidentemente, pero porque se ha dejado caer a nivel político en los últimos años, poco a poco la situación se ha ido degradando. Desde el Sindicato lo hemos ido avisando, si en comisarías del centro de Barcelona por la tarde, con suerte, tenemos uno o dos coches, desaparece la prevención. Y tanto tiempo funcionando de esta manera, está haciendo que lo paguemos ahora”, ha comenzado diciendo Castejón.

Además, el portavoz ha aclarado que “esta zona está siendo muy castigada. A nivel de cuerpo, los comisarios son conscientes y no paran de mover lo único que pueden: unidades de orden público. Desde los sindicatos hemos pedido horas extra, aunque estamos en contra y tenemos un conflicto con la administración porque las horas están muy mal pagadas, pero por los propios compañeros que, si tienen un problema, no tienen refuerzo, y por la ciudadanía, pedimos que saquen horas extras” y que les proporcionen los medios suficientes para poder actuar.

No obstante, ha destacado que, a pesar de que “los jefes del cuerpo están moviendo la brigada móvil, es una medida temporal, a partir de septiembre ya vuelve el fútbol y las manifestaciones, no podremos tirar de ellos como se está tirando ahora y, o se ponen soluciones, o esto no tiene pinta de mejorar”. Es una situación que “se puede revertir pero va a costar, no va a ser fácil”.

“El principal problema es la violencia, está pareciendo mucho el arma blanca en robos o en peleas. Es un tema en el que hay que poner recursos y nos preocupa, sobre todo, la violencia de las últimas semanas”, ha manifestado Castejón.

Por último ha hablado y ha agradecido el trabajo de las patrullas vecinales que aparecen, “precisamente, porque la gente está harta. Nosotros, como policía, nuestro mensaje siempre ha sido: ‘Os la estáis jugando mucho porque no sabes la reacción que puede tener la otra gente, puede ser violenta’. Además, cuelgan también imágenes que pueden ser conflictivas a diferentes niveles. Sin embargo, hay que valorar que la gente, en su tiempo libre, está haciendo una función policial por el hartazgo. Yo la verdad es que valoro mucho que la gente se capaz de hacer esto en su tiempo libre y jugándose mucho”.