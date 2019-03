Montagne, de 'Bake Off': “Los concursantes parten de la nada para crear cosas grandiosas”

'Bake off' es el nuevo concurso de repostería de Cuatro para la noche de los miércoles que presenta Jesús Vázquez. El programa es una versión del británico 'The Great British Bake Off'. En España, doce concursantes luchan por los 50.000 euros de premio y la publicación de un recetario.

Para conocer todos los detalles, este miércoles ha sido entrevistada en 'Herrera en COPE' Betina Montagne, una de los tres miembros del jurado. Según ha dicho, durante 10 semanas los participantes “van a estar superándose” con diferentes pruebas, para lo cual reciben clases diarias. “Lo bonito es que parten de la nada para crear cosas grandiosas”, ha señalado la jurado.

Según he explicado, “la repostería en España ha dado un vuelco impresionante” en los últimos años. A pesar de que España es muy “fuerte a nivel internacional” en gastronomía, en pastelería no sucedía lo mismo, pero con el efecto de la “globalización” esto ha cambiado. “Actualmente todo el mundo llega a comidas de familia, aunque sea con unas magdalenas”, ha señalado Montagne. La venezolana ha alabado la calidad de la materia prima española.

La chef ha confesado que si por ella fuera, se podría “alimentar solo de postres”. Del mismo modo, ha lamentado que algunas personas no puedan probarlos por enfermedades como la diabetes o de intolerancia a la fructuosa.

Montagne también ha incidido en los vínculos entre Venezuela y España, ya que siempre “han estado unidas de la mano”, y ha lamentado la situación que vive el país.