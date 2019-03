Miriam Gutiérrez: “Yo antes no respetaba nada”

Si te pegan una paliza embarazada de 8 meses, se te puede adelantar el parto. Así le pasó a Miriam. Si sigues con tu maltrador a pesar de acabar de dar a luz y tener a tu niña de meses... éste puede cogerla para seguir amenazándote. Esto también le pasó a Miriam.

Desapareció año y medio del gimnasio donde entrenaba boxeo porque le daba verguenza explicar sus moratones. Pero volvió con su hija en brazos, para dar explicaciones, para buscar en la mirada de su entrenador Jero, un gesto que le dijera qué debía hacer a partir de ahora.

La respuesta fue: “Empiezas hoy”.

Y hoy, ya es Campeona de Europa de peso ligero. “era un reto complicado pero tengo un gran equipo detrás y juntos lo hemos conseguido”. La recompensa después es mucha: “chuletón, palmera de chocolate... ahora me duele la tripa”, dice con una sonrisa en la cara, y su cinturón de campeona desplegado en la mesa del estudio de Herrera en COPE.

Su vida no ha sido fácil, tras sufrir violencia en casa y fuera de ella, de encontrarse vacía, solo había un momento de orgullo: “trabajar limpiando escaleras con mi hija en el portabebés, sabiendo que podría ganar el dinero para vestirle y darle de comer, ese es mi mayor orgullo”.

El camino hacia el Europeo ha sido como aquellas escaleras, poco a poco y cada vez más arriba. “En el boxeo encontré reglas, disciplina, me encontré un grupo de gente y me enseñaron a no mirar para un lado”. Miriam ha encontrado la calma y se ha levantado sola,. Sus dos hijos por el contrario se levantan abrazados a su cinturón de campeona.