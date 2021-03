Miquel Munar, psiquiatra: "Si sigue este ritmo de vacunas, no habrá temporada turística en Baleares"

Miquel Munar, psiquiatra y portavoz de la Plataforma “Vacunas, Salud y Economía” , ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que esta plataforma nació como un “movimiento cívico” para “salvar” Baleares, pues las islas han sido devastadas por la pandemia con una caída del PIB del 27%.

“Los políticos juegan al Monopoly del poder, se cambian gobiernos, no están por la labor de entender que hay un diagnóstico que está hecho, que es la pandemia, hay una etiología que está clara, que es el covid, y no hay un tratamiento curativo, pero hay un tratamiento para prevenir que se llama vacuna”, ha dicho Munar, que ha insistido así en la necesidad urgente de acelerar el ritmo de vacunación. A su parecer, los políticos “no son capaces de leer el guión de la realidad de este país. Este país necesita resolver un problema trágico que se llama pandemia”.

Para Munar, los Estados de la Unión Europea tienen que “reivindicar a Europa que si ella no es capaz de resolver esta situación -de compra de vacunas-, que sí están resolviendo otros países con la adquisición de vacunas”, deberían ellos poder adquirirlas por sí mismos. El psiquiatra ha puesto la lupa sobre Sánchez, del que ha subrayado su “incapacidad manifiesta y su absoluta falta de sensibilidad respecto a este tema frivolizando siempre la política y no entendiendo que este país se va al garete económicamente y que tenemos muertos y muertos y muertos que se podrían estar evitando en este momento” con una campaña de vacunación efectiva.

Además, Miquel Munar ha dicho que si no se acelera el ritmo de vacunación “no hay temporada turística. Y si no hay temporada turística la dimensión de la tragedia social que habrá en Baleares no la pueden imaginar”, ha manifestado. “Todo el sistema está pendiente de intentar sacar el cuello de la cisterna con la temporada que viene”.