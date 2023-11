Mikel Izal realiza en COPE un repaso por toda su trayectoria musical: "Necesito estímulos nuevos"

Hace casi dos años, Mikel Izal estaba anunciando que iba a realizar un parón tras haber realizado su última gira. La banda ponía el fin en octubre de 2022, después de contar con doce años de trayectoria. Su carrera ha sido más que exitosa y es que han encabezado en muchas ocasiones grandes festivales de España, hasta el punto de no haber entradas. También han tenido giras al otro lado del Atlántico y ahora el artista se ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Mikel Izal viene de una familia que no es artística profesionalmente, es ingeniero y de pequeño ya empezaba a jugar con la música. "Grababa casetes pulsando 'rec' y Play a la vez con los minialtavoces del PC y se las enseñaba a mis colegas", le contaba Alberto Herrera.

Mikel se presentó a un certamen de jóvenes creadores de contenido de Madrid que ganó y le cambió la vida. "Iba con mi guitarra y voz por los garitos de Madrid hasta que tengo la suerte de que un jurado falla a mi favor y entonces me lo creo, me cambió la cabeza", explicaba.

A partir de ese momento, decidió cambiar de proyecto y crear una banda de pop rock que era lo que más le gustaba y dejar de lado la ingeniería. "Les dije a mis padres que iba a dedicar 3 años solo a esto porque no podía seguir compaginando las dos cosas".

Él era su propio manager

Mikel era su propio manager, 'Pilar'. "Pilar era y soy yo, cuando empecé con el grupo querían que nos tomaran en serio y que nos pagaran algo por tocar, entonces, notaba que si decía, hola, soy Mikel tengo un grupo, no era lo mismo que si decía, hola soy Pilar la manager del grupo Izal, si queréis más detalle podéis hablar con Mikel en este número de teléfono. Funcionaba".

Izal llevaba mucho tiempo en la música y es una de las bandas de cabecera de España, él no es una persona inconformista. Sobre esto, decía que "este proyecto viene de eso, si no fuera como soy, seguro que seguiría con Izal doce años más, no tenía la ilusión de un sexto disco de Izal. Ahora no sé si volvería esa ilusión".

Su primer álbum solo, "El miedo y el Paraíso"

Ahora ha estrenado su primer álbum en solitario, "El Miedo y el Paraíso"y el próximo mes de febrero arranca su gira por México y el 26, aquí en España, en Murcia, donde ya se han agotado las entradas, y es que se trata de un paso muy importante para él, se mostraba emocionado y decía que "estaré acompañado de un montón de personas y son maravillosas, también es parte de la emoción, son diferentes, muestran cosas distintas a nivel vocal, instrumental, necesito estímulos nuevos. Va a ser muy emocionante".