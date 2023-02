Meses de espera para arreglar el coche ante la falta de repuestos: "Nadie sabe dónde está la pieza"

No es la primera vez que hablamos de la falta de suministros en el mercado del automóvil. Hace ya tiempo que se viene notando, pero es que el pasado jueves, la planta de producción de Volkswagen en Navarra está paralizada hasta el próximo miércoles 1 de marzo debido a la falta de piezas relacionadas la centralita de motor y las entregas de cajas de cambio automáticas.

Esto no solo afecta a una marca en concreto sino que es algo que generalizado. En España, según datos de la DGT, hay algo más de 24 millones de coches y, según las asociaciones del sector, hay unos 42.000 talleres mecánicos a los que de media acudimos 1,5 veces al año. ¿Se está notando en esos talleres la falta de suministros?

Depende de la pieza pero no es extraño encontrar situaciones como las de Alba, de Sevilla. Lleva sin coche tres meses, desde el 5 de diciembre, tras un siniestro el día anterior. Desde el taller esperan la pieza que falta para completar el arreglo, un sensor, pero no ha llegado nada todavía. "Estaba previsto que saliese de Alemania el 10 de febrero. No ha salido y no se sabe dónde está la pieza. En la reclamación me dicen que no tiene fecha de entrega. No me pueden entregar el coche porque falta esa pieza", cuenta.





Objetivo: encontrar la pieza

Mientras esta llega, este último mes le han dado un coche de sustitución peculiar. "No es de la gama de mi coche. Mi coche es un Mercedes y me han dejado un Peugeot. Mi coche es gasoil y me dejan un gasolina. Y mi coche tiene un seguro a todo riesgo sin franquicia y me dejan uno a todo riesgo con franquicia de 300 euros", detalla.

Algo parecido le sucede a Carlos. Lleva sin coche desde mayo de 2022 tras un golpe frontal en el que se le rompió el sensor para identificar si algún objeto o coche se sitúa delante de este. Casi un año después la pieza no aparece. "He puesto varias reclamaciones y la respuesta sigue siendo la misma. Dan una fecha estimada pero no se cumple. He intentado buscar la pieza en desguaces, en talleres, por internet y no hay manera de conseguirla", dice.

Esta última opción, la de buscar la pieza en otros lugares, se está convirtiendo en otra alternativa para que el coche salga antes del taller, pero tampoco es sencillo. El problema se agrava cuando no puede circular con el vehículo al no poder pasar la revisión. "La pieza hace que salte un piloto en el panel de mando que hace que te echen para atrás en la ITV. Desde entonces no puedo utilizar el vehiculo porque no puedo circular sin la ITV", expone.

Diego es propetario de un desguace en Pontevedra. "Las piezas más demandadas son las piezas frontales de los vehículos. Faros, sensores, pilotos, retrovisores, paragolpes", explica.





Menos piezas y más caras

Otra solución son las quejas. Maia está sin coche desde el 11 de abril. Tras una queja que puso hace unos días en una red social, los del taller encontraron la pieza. "Puse en Twitter varias quejas. Estafadores, sinverguenzas. Les conté el caso y cuasalmente me llegó la pieza", afirma.

"El problema que hay con las piezas es que no hay stock. Hasta tres meses. Los plazos han aumentado por tres o por cuatro", cuanta David García, dueño de un taller en Madrid. "Lo que más ha subido es el aceite. Intentamos compensar con el precio que estaba antes y al que está ahora", cuenta.

Según el IPC, el coste de la reparación y mantenimiento de automóviles ha subido un 7% en lo que va de año. Aquí también estamos notando los efectos de la Guerra de Ucrania ya que muchas de las materias primas que se utilizan para fabricar componente de automoción vienen de Rusia, como el cobre o el aluminio. Esto provoca que haya menos piezas y que sean más caras. A esto, tenemos que unir la crisis de los semiconductores que todavía tiene efectos en el comercio mundial. De ahí que las piezas que más escasean son las electrónicas.