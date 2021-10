"5 meses en el taller": La crisis de los suministros perjudica a los talleres mecánicos con retrasos

Vuelve el "manitas". En este caso, el mecánico que con pocos recursos arregla coches, motos y bicicletas y los hace funcionar, a la espera de los recambios necesarios que no llegan, ni llegarán a corto plazo. La crisis de los suministros, no se limita solo a la fabricación de vehículos, sino que se extiende a los talleres. Nunca habían esperado tanto tiempo para los recambios y los proveedores no les pueden dar ningún plazo solo "que va para largo, mínimo hasta 2023".

Talleres de coche con demandas de piezas en junio y esperas de 4 meses

"En el mes de junio teníamos que reparar un asiento eléctrico. Pedimos el motor necesario, y este llegó la semana pasada" relata David Bretón, propietario de un taller mecánico en Lleida. La falta de piezas ha activado la creatividad del sector "tenemos que buscar por todos los sitios, con permiso del cliente incluso en los desguaces. El problema afecta a todo tipo de piezas y de todas las marcas, porque ahora no tenemos plazo de entrega" señala Bretón.

El presidente de las patronal CORVE en Girona Jordi Solá advierte "en la práctica un coche puede estar 5 meses en el taller, vienen meses muy complicados", avisa

Peor para los recambios de bicicleta y falta de los nuevos modelos de motos

Para los vehículos de dos ruedas, los retrasos aumentan. El sector de la bicicleta, va vivido su esplendor el años 2020 a causa de la pandemia. En España, récord de ventas, con 1.5 millones de bicicletas vendidas a una media de 867 euros. El sector aumentó la facturación un 40% llegando a 2.607 millones de euros. Ahora hay escasez de piezas. No hay y los fabricantes aplazan los pedidos a un año vista. "Es un problema muy grave. No podemos hacer reparaciones, falta de todo cadenas, cambios, piñones. Hay plazos de entrega a 12 meses. Afecta a todo tipo de bicicletas, eléctricas y normales porque aparte de la batería los componentes se comparten", explica Ricard Peris que regenta una empresa de venta y reparación de bicicletas. Otros propietarios calculan 34 semanas para la llegada de unos piñones. Las pérdidas por los encargos que no pueden ser atendidos llegan al 20% de los ingresos mensuales.

Peris añade que también faltas bicicletas nuevas, ante una demanda creciente, y las que necesitan reparación "hacemos lo que podemos, buscar productos donde sea, y decirle al cliente que espere a veces hasta seis meses. Intentar buscar soluciones como podamos" enumera el vendedor de bicicletas.

Xavier Corretger, propietario de una tienda de venta de motos en Girona confirma "ya no llegan los nuevos modelos de motos y los proveedores no tienen ni idea del plazo que tenemos que esperar".

El desabastecimiento de materias primas y los problemas logísticos desembocan en esta situación de escasez. El sector cree que el año que viene la industria seguirá sin poder atender a la demanda existente y que ganará mucha importancia el mecánico experto en aprovechar los recursos que tenga a mano para resolver las reparaciones, mientras cambiar de bici o de motocicleta ahora requiere de paciencia para los clientes.