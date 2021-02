Herrera redacta la factura que deberá pagar Sánchez con un nuevo gobierno independentista en Cataluña

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves informativas de la jornada, que pasan por la resaca electoral en Cataluña y por la última hora de la pandemia. "La pandemia ahora mismo nos tiene a todos ocupados. El día de ayer confirma la tendencia a la baja en los principales parámetros. Mejora la presión hospitalaria. La incidencia acumulada en España está ahora en 416, pero recuerdo que el 27 de enero nos pusimos casi en 900. Ya veremos a ver cómo traducimos este número en nuestra vida cotidiana".

En clave electoral, Herrera ha repasado alguna de los principales titulares de la resaca electoral en Cataluña: "Ayer nos quedó un día muy catalán. La resaca va a ser muy larga y se va a seguir hablando mucho. Cataluña ha ocupado, igual que el País Vasco, la información y el pragmatismo. El tema catalán ocupa espacio en todo el país. Cada vez que sacamos la información catalana todo el mundo se sabe la monserga. El descontento al que han llevado todos los políticos catalanes la situación provoca cierta sensación de hastío. Todos los que tenemos que ver con Cataluña estamos muy agradecidos, pero ahora mismo el sello Cataluña ha caído, y los que han provocado esta caída van a seguir mandando".

En este sentido, el comunicador ha apuntado las claves de los posibles acuerdos: "Los primeros días son de tanteo. Ahora mismo hay muchas preguntas sobre quién va a mandar en Cataluña. Sánchez, Pere Aragonés o un hombre que está encarcelado en la cárcel. Pues parece que esta última opción es la que tiene más papeletas, porque ERC tiene ahora mismo la sartén por el mango".

También se ha referido al papel de ERC y a sus posibles contactos con las diversas formaciones políticas con representación en el Parlamento de Cataluña: "También puede pensar ERC formar un gobierno con el PSC y con los Comunes, pero presidido por ERC. Este Gobierno podría ser mejor para las tres opciones porque ERC detesta a Puigdemont. Además ERC tiene cogido en Madrid a Pedro Sánchez y por tanto es más fácil para negociar las amnistías, las mesas de negociaciones y sobre todo el acceso a los fondos europeos. Por ahora ERC dice que no porque son independentistas y se quieren entender con los independentistas. Miren, no hagan caso a lo que dice estos en los primeros días. Dentro de unos días puede, pero por ahora solo nos entretenemos".

��[VÍDEO] @perearagones: "Catalunya necessita començar una nova etapa sota el lideratge d’@Esquerra_ERC per fer possible ��️l’amnistia i ��️l’autodeterminació i per reconstruir el ��país des de l’esquerra" pic.twitter.com/AMEQuTuuK4