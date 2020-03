El mensaje de Herrera a las “feministas intransigentes” que increparon a Begoña Villacís en la marcha del 8M

Carlos Herrera ha querido lanzar un mensaje directo a las “histéricas sectarias” que increparon a Begoña Villacís y el resto de representantes de Ciudadanos que acudieron a la manifestación del 8 de Marzo en Madrid por el Día Internacional de la Mujer. El comunicador las ha tachado de intransigentes y ha criticado que se hostigue de esa manera a representantes políticos que de manera libre acuden a una marcha. Herrera no ha dudado en destacar el aspecto positivo que supone la constatación de un movimiento donde se reclama un nuevo rol en la sociedad, más justo y que mejore el encaje.

“La verdad es que llenaron la calle a pesar del respeto a coronavirus. Hubo menos seguimiento que el año anterior, pero también se entiende el porqué. Aún así, la fluencia era considerable en varias ciudades. Y hay que destacar, como siempre, cosas positivas y cosas negativas. La positiva, la constatación de que es un movimiento donde se reclama un nuevo rol en la sociedad, más justo y que mejore el encaje en lo colectivo”, comenzaba destacando Herrera.

Vídeo La Policía escolta a políticos de Ciudadanos fuera de la marcha del 8M de Madrid tras ser increpados.

¿Qué tendrán que pensar las mujeres que hoy trabajan en un Burguer King?

“Y lo negativo, la intransigencia de unas cuantas, bueno, unas cuantas que eran bastantes. Protagonistas del nuevo feminismo, que es el nacionalismo femenino. Ya lo saben ustedes. Y por ejemplo llevaron a expulsar de la marcha a Ciudadanos. Fíjense ustedes, estás histéricas sectarias, lo que estaban gritando eso de 'Villacís a trabajar en Burger King'... Buscando aquí las rimas. Que raro que no hayan hecho una rima vaginal de estas que tanto les gustan. Por cierto, ¿que tiene de malo trabajar en un Burger King? ¿Qué tendrán que pensar las mujeres que hoy trabajan en un Burger King? Fuera fascistas, decían. Bueno, en fin, se comentan por sí solas", ha descrito el comunicador.

EL ACOSO A CIUDADANOS

Lo representantes políticos de Ciudadanos se han visto obligados a abandonar la manifestación por consejo de la Policía después de haber sido increpados por algunos manifestantes. Entre los gritos se han escuchado "fuera, fascistas" y han tenido que esquivar una barrera de personas sentadas en la calzada para cortarles el paso.

"En esta situación uno se siente sobrepasado porque esto no hace callo, yo ya sé que nos viene pasando y que nos pidieron que no viniésemos, a nosotros no nos van a echar de ningún lado: estas calles son de todos, esta causa es la nuestra, de todas las mujeres que estamos aquí", ha denunciado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

"Están echando a mujeres que defendemos el feminismo igual que ellas, pero si me apuráis, ellas no defienden el feminismo porque ellas nos han echado, nos han excluido, nos han discriminado. El feminismo es la causa de la libertad, de la igualdad y del respeto", ha aseverado.

ACUSACIONES DE ERREJÓN

Por su parte, en referencia a lo ocurrido, el secretario general de Más País, Íñigo Errejón, ha publicado un mensaje en sus redes sociales criticando a Ciudadanos. Errejón ha comentado que es "incomprensible" que los manifestantes hayan reprochado a Ciudadanos que "le entregue los gobiernos de Madrid, Andalucía o Murcia a los reaccionarios machistas".

Begoña Villacís ha respondido tachando de "impresentables" las palabras de Errejón y acusándole de "justificar que se nos insulte y expulse". "A diferencia de tí yo no acepto que se le aplique vuestro 'jarabe democrático' a nadie, ni a vosotros", ha señalado la vicealcaldesa de Madrid.