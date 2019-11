El mensaje de Herrera al “cínico” de Sánchez por su “falta de escrúpulos” con su coalición social-comunista

Carlos Herrera ha querido salir al paso del veloz acuerdo de coalición de gobierno que han alcanzado el PSOE y Unidas Podemos. Para el comunicador, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es un “cínico sin escrúpulos” que ha aceptado lo que hace varios meses no quería por puro afán electoralista.

“Miren, Sánchez es un cínico que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Tampoco tiene palabra. No la ha tenido nunca. Y ahora acepta todo lo que hace dos meses le quitaba el sueño, lo cual era evidentemente mentira. Simplemente era estrategia electoral. Yo les digo, este acuerdo es insuficiente para formar un gobierno porque hace falta el voto de algunos indeseables que no sabemos que van a pedir a cambio, pero que lo podemos entrever”, ha comenzado explicando Herrera.

“De formarlo, sería el primer Gobierno populista de la historia de nuestra democracia. Populismo de izquierda que se autotilda de progresista, pero que no pasa de ser una coalición social-comunista. Nada más...”, ha dicho con rotundidad el comunicador.

��️ El #PSOE y @ahorapodemos hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un Gobierno progresista de coalición que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa.



Léelo aquí �� pic.twitter.com/lACjhoSYwl — PSOE (@PSOE) November 12, 2019

“Pedro Sánchez ni siquiera ha considerado, ni por unos minutos, no le ha cruzado por su cabeza crear un gobierno constitucionalista mirando a su derecha, mirando al PP, a Ciudadanos y a quién pudiera sumarse a esa coalición, que sería algún partido más. Los dos que firmaron el pacto ayer han perdido entre los dos, millón y medio de votos... Millón y medio de votos. Y ahí tienen ustedes una explicación...”, ha terminado diciendo Herrera.

El acuerdo

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, han llegado a un acuerdo para formar un gobierno de coalición, en el que según ha confirmado la Cadena COPE, el secretario general de la formación morada ocuparía una vicepresidencia. En apenas 24 horas ambos líderes han sido capaces de cerrar una rauda negiciación de apenas 24 horas para sacar adelante una investidura y un Ejecutivo.

El nuevo Gobierno será rotundamente progresista. Estará integrado por fuerzas progresistas y basado en la cohesión, la lealtad, la solidaridad gubernamental y la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para trabajar por el progreso de España y de toda la ciudadanía. pic.twitter.com/pJIfQldtsy — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 12, 2019

En su comparecencia posterior a la reunión de ambos líderes en el Congreso, Pablo Iglesias ha informado de ese acuerdo para conformar un "gobierno de coalición progresista en España que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Podemos". "Es un honor trabajar desde el gobierno de nuestro país para mejorar la vida de nuestros compatriotas, Sánchez contará con toda nuestra lealtad", ha asegurado Iglesias.