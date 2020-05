El mensaje de Herrera a Arrimadas que Bildu ha confirmado: "Sánchez te va a traicionar"

No ha pasado ni un día. Carlos Herrera, comunicador líder de la radio en España lanzaba en la mañana de este miércoles una advertencia a Inés Arrimadas, tras haber pactado con pedro Sánchez una prórroga del estado de alarma. Herrera, haciendo un análisis de lo que estaba por venir en la jornada de este miércoles en el Congreso habalaba claro a Arrimadas: "Sánchez es un embustero que te va a traicionar". Lamentablemente, EH Bildu ha sido el encargado de certificar que Carlos Herrera estaba en lo cierto.

Así hablaba Herrera a Ciudadanos el mismo día en el que Sánchez ha pactado con Bildu

Herrera, tras comentar la obligatoriedad de las mascarilla sa partir del jueves continuaba su análisis con la mira puesta en Ciudadanos: "Miren, hoy se habla del estado de alarma. Hay una cossa en periodismo que es muy bajuna, que es el "ya lo decía yo", pero me van a permitir porque aquí en este programa dijimos pedir un mes de estado de alarma, que es una táctica para conseguir lo que tú quieres, que son 15 días, que es lo que sabes que te van a dar. No te van a dar un mes. Pides un mes, te dan los 15 días, y todo el mundo queda bien. El que te los ha dado porque representa que ha evitado que sea un mes y tú porque tienes los 15 días y has hecho creer que Cs es útil para el PSOE en un momento determinado, que ya saben ustedes esto".

Para Herrera estaba claro: "El peligro de pactar con Pedro Sánchez es que es un embustero. Antes o después te va a traicionar, te va a usar y te va a tirar. Votar sí con el Portal de Transparencia cerrado, con los ERTE por pagar, con el cierre político de Madrid yo no sé si es demasiado cándido".

No podía obviar el presentador de Herrera en COPE la dimisión que el pacto de Arrimadas con Sánchez había generado: "Esto le ha valido alguna conclusión interna como la dimisión de Marcos de Quinto y el Gobierno ve aprobada la prórroga, también, hombre, ha fracasado en su declarada intención de revitalizar la mesa de investidura. Pero ya veremos. Es muy pronto para certificar que el bloque con ERC, el bloque Frankenstein, están heridos de muerte o de coronavirus o de lo que quieran. Lo único que tenemos claro es que no es un bloque unido por la lealtad o por un proyecto común, es un bloque unido por el rechazo al centro derecha. Y ahí es donde se arriesga, como les digo, Cs, que muchos de sus votantes no entienden y solo tendrá sentido si a base de entenderse con Sánchez consigue dinamitar esa mayoría de investidura, pero la creencia de Sánchez es la que es. Si dentro de unas semanas, cuando todo se vaya normalizando, volvemos a ver el rigodón de las negociaciones de autodeterminación Gobierno-Generalidad, Cs habrá hecho el patético papel de pagafantas. Ya veremos cómo lo pagan."

#VÍDEO ¿Qué opina Carlos Herrera de los escraches frente a la casa de Pablo Iglesias? pic.twitter.com/ui7y4g6lVE — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) May 20, 2020

El pacto de Sánchez con Bildu

Crónica de una muerte anunciada, podríamos haber titulado la noticia. EH-Bildu ha asegurado este miércoles que ha alcanzado un acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos para derogar la reforma laboral de forma "íntegra" a cambio de "no obstaculizar" la prórroga del estado de alarma y ha aclarado que la derogación debe hacerse efectiva antes de que finalicen las medidas extraordinarias adoptadas en materia económica y laboral por la crisis de la COVID-19

El acuerdo ha sido suscrito en el marco del debate el Congreso para prorrogar durante 15 días el vigente estado de alarma decretado ante la pandemia del coronavirus y con el objetivo, destaca la formación vasca en un comunicado, de "adoptar las medidas necesarias para profundizar en las garantías de escudo social y económico".

El acuerdo conlleva el compromiso de la formación vasca de "no obstaculizar la prórroga del estado de alarma", así como el de PSOE y Unidas Podemos de cumplir "en tiempo y forma con los términos".

Asimismo, EH-Bildu asegura que el acuerdo también propiciará que las entidades locales, forales y autonómicas dispongan de "mayor capacidad de gasto en políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales de la crisis".

"PSOE y Unidas Podemos se comprometen, asimismo, a que los gastos en políticas sociales de las entidades locales sean exceptuados del cómputo de la regla de gasto", añade en la nota y señala que también se ha acordado que la capacidad de endeudamiento de País Vasco y Navarra "se establezca exclusivamente en función de sus situaciones financieras".