El mensaje de Carlos Herrera sobre el Barcelona que podría marcar el futuro de Xavi Hernández: "Este Barça..."

Este domingo, el Fútbol Club Barcelona se convertía en líder de LaLiga tras la derrota del Real Madrid en el derbi frente al Atlético. Los de Xavi Hernández llegan a la séptima jornada del campeonato nacional empatados a 16 puntos con el Girona. En el espacio de deportes de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera ha querido realizar su particular análisis de los primeros partido del Barça, escúchalo en el siguiente audio.

Audio





El Barcelona, nuevo líder de LaLiga, visita este martes al Mallorca del mexicano Javier Aguirre, pleno de confianza, en tanto que el Girona, segundo igualado con los azulgranas, también tratará de sumar su sexta victoria consecutiva en el feudo del Villarreal.

Mallorca - Barcelona en la séptima jornada de Primera División

El equipo de Xavi Hernández ha adquirido el ritmo de crucero tras su tropiezo inicial ante el Getafe. Ni siquiera un partido malo durante 80 minutos ante el cuadro vigués le impidió proseguir con su magnífica racha. Ocho minutos de inspiración le permitieron remontar un 0-2 con un doblete del polaco Robert Lewandowski, ya colíder de los artilleros junto a Álvaro Morata y Jude Bellingham, y una diana del portugués Joao Cancelo.

La aportación del lateral luso y del otro Joao, Felix, dos de las incorporaciones este curso a la plantilla, está siendo determinante para esta progresión del vigente campeón, ya en la cima y con esa dosis de moral que le dio la victoria ante el Celta.





Le espera el Mallorca de Aguirre, un equipo que con los refuerzos llegados este verano parecía llamado a no pasar apuros y a estar como mínimo en la zona tranquila, pero que de momento no ha empezado nada bien, con tan solo un triunfo y dos empates en su haber.

El conjunto balear aún no conoce la victoria en Son Moix y tiene tan solo un punto de margen respecto a la zona roja. Para colmo, ha perdido los once últimos partidos ante el Barcelona, al que no gana desde mayo de 2009 con Gregorio Manzano y Pep Guardiola en los banquillos.

Las palabras de Xavi antes de jugar contra el Mallorca

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En las horas previas al encuentro en Mallorca, el entrenador del Barça ha valorado qué supone el hecho de estar primeros en la tabla y cómo afecta al equipo. Xavi afirmaba que da la sensación de que el equipo "hace bien las cosas". "Ha sido un gran finde para nosotros poniéndonos líderes. En este punto de la temporada es anecdótico, pero nos gusta", ha añadido.

Además, se pronunciaba respecto a las sensaciones de algunos de sus jugadores y a los que serán titulares este martes: "Pedri tiene muy buenas sensaciones, a ver qué día lo podemos recuperar". La baja de De Jong es "sensible" porque estaba siendo un jugador "fundamental" por el tipo de juego del Barcelona y por su estado de forma desde la temporada pasada.

Rueda de prensa de Xavi Hernández@FCBarcelona_es





"Habrá rotaciones en el centro del campo, con una media de dos o tres rotaciones por partido para tener a los futbolistas al 100% y prevenir lesiones", detalló Xavi, que mencionó como alternativas a jugadores como Sergi Roberto.

El recado de Herrera a Guardiola y Xavi por el Mundial de Qatar



Como buen aficionado al fútbol, Carlos Herrera muestra frecuentemente su opinión sobre el trabajo de entrenadores y futbolistas. Una de las grandes citas en este deporte tuvo lugar hace unos meses, en Qatar, donde se celebró el último Mundial.

Tras el arranque del mismo, Carlos Herrera realizaba un resumen de lo que había dado de sí. Un repaso en el que no quiso olvidar a nada ni a nadie, ni siquiera a dos ilustres culés que han llegado a jugar y vivir en el polémico país que organizaba la competición: Pep Guardiola y Xavi Hernández. Escucha el 'recado' del comunicador en el siguiente vídeo.