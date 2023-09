El fichaje de Joao Félix por el FC Barcelona y su adaptación a Xavi Hernández: "Va a funcionar"

Es, a priori, el gran movimiento del final del mercado. El deseo de Joao Felix es vestir de azulgrana, pero mantiene abierta la vía de Arabia Saudí. El culebrón del jugador portugués y el FC Barcelona apunta a ser de esos que se resuelven en la última escena del último capítulo. Nada nuevo en la relación que mantienen desde los últimos tiempos el Atlético de Madrid y los culés, sobre todo porque están acostumbrados a hacer operaciones sobre la bocina altamente complejas. Para que llegue, Joan Laporta tiene que conseguir tener suficiente margen salarial. Aun así, en 'El Partidazo de COPE' analizaron la operación.

Xavi Hernández no acaba de ver prioritaria la operación, de hecho esta operación se hace porque el presidente del FC Barcelona está enamorado del jugador. También hay que tener en cuenta su relación con Jorge Mendes. El entrenador culé prefiere con diferencia la llegada de un lateral derecho y están a la espera de Joao Cancelo. Para ambas operaciones, el margen económico que necesitan sólo puede completarse si antes del fin del mercado alguno de los delanteros del equipo sale de la disciplina del club. Están esperando que Ansu Fati se convierta oficialmente en una gaviota más del Brighton.

Había una opción más que Helena Condis prácticamente descartó esta noche en 'El Partidazo de COPE' porque el otro equipo interesado tiene dificultades para llegar a las pretensiones económicas culés. Además, tiene que llegar el aval de Joan Laporta, ya que el dinero del conglomerado alemán que compró una nueva parte de Barça Studios no va a llegar a tiempo. Además, el FC Barcelona tiene que inscribir a los jugadores pendientes: Iñigo Martínez e Iñaki Peña. No hay que olvidar que Gavi está inscrito por una cautelar de la Audiencia de Barcelona. Así que deberían de arreglar su situación.

La llegada de Joao Félix al FC Barcelona

Costó 127 millones y el rendimiento que ha ofrecido es más que discutible, pero Joan Laporta cree que puede sacar su mejor versión en el Barça. ¿En qué posición jugará? ¿Dónde se ubicará? ¿A quién sentará? Son preguntas que se hacían este jueves en 'El Partidazo de COPE'. Además, los culés tienen que hacerse cargo de su salario, que probablemente varíe con una fórmula de una nueva renovación con el Atlético de Madrid antes de su salida. Todas las cartas están sobre la mesa, ahora solo queda que se dé un final feliz para todos los interesados. Salvo sorpresa, lo habrá, para disgusto de David Sánchez.

Pero cabe la posibilidad de que el Barça no pueda hacer la operación a tiempo. ¿Qué pasaría? Para los rojiblancos seguramente la vida no cambie. La otra cara de la moneda es Arabia Saudí. El Al Hilal de Neymar ya intentó seducirle con una cesión remunerada por cerca de 15 millones de euros. El luso no lo ve con malos ojos, pero el Atlético de Madrid se mostró muy reacio a dar el "sí, quiero". El hecho de que su mercado de fichajes cierre más tarde podría suponer que llegase una oferta que sí sedujera a la dirección deportiva. Pero el jugador, con la casa de Madrid en alquiler, está decidido a marcharse.

