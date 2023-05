El emotivo mensaje de Carlos Herrera a Rafa Nadal al conocer su retirada parcial: “Te esperamos”

Rafa Nadal ha desvelado este jueves en su academia el plan que tiene previsto para los próximos meses. Ha reconocido que su cuerpo no ha podido recuperarse de la última lesión. Por ello, ha confirmado que se tomará un descanso sin poner una fecha de retorno para recuperar y preparar su cuerpo para un 2024. Así, este año se convertirá en el último que permanecerá en activo. Carlos Herrera ha querido dedicarle unas palabras al deportista, reflexionando sobre su próxima marcha de las pistas. No te lo pierdas en el audio que tienes disponible a continuación.

El comunicador también ha indicado que "posiblemente estemos ante su réquiem deportivo. Cuando estás anunciando que te vas a ir ya te estás marchando. Es ley de vida. Ese año hay grandes torneos. Lo suyo es que termine con una raqueta en la mano, con una pista de tenis. Y si es posible ganando. Que así sea".

Rafa Nadal señaló que la lesión que se hizo en Australia. Hemos estado con la vista puesta en los siguientes objetivos y el más importante a día de hoy se hace imposible".

Además, el balear ha asegurado que va a poner "un punto y aparte" a su carrera para "intentar regenerar" su cuerpo. Además, añadía que cree que no se merece terminar así porque cree que se ha esforzado lo suficiente en su carrera. "El año que viene se acabará una etapa en la que he sido muy feliz y a partir de ahí empezará otra etapa distinta", concluía en rueda de prensa.

Carlos Herrera ha abordado más asuntos. El comunicador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el presunto caso de compra de votos en Melilla. No te lo pierdas en el audio que tienes disponible aquí.

"A esta campaña electoral no le falta de nada, ni siquiera su presunta trama de fraude electoral, qué es lo que se está investigando en Melilla", comienza Carlos Herrera, "lo de Melilla es una cosa rara con el voto por correo". "En Melilla hace tiempo que hay cierto nivel de chanchullo", explica, "con la compra de votos": "Se sabía que el caché del voto comprado rondaba los 50 euros. También se conocía las escenas de tipos que llegaban a la oficina de correos con una bolsa llena de votos por correo que obviamente no eran todos suyos, pero ellos los entregaban al tuntún", decía.

Herrera: "La idea de Sánchez de mantenerse en el poder gracias a Bildu es un proyecto con futuro"

Carlos Herrera, presentador y director de 'Herrera en COPE', recordó el pleno del Congreso que ha tenido a ETA como tema central, además de cómo se gestó el fin de la banda terrorista.

En clave política, aseguró que "seguimos hablando de ETA, sigue siendo el nervio central de esta campaña electoral. Pero es que ayer se repitió en el Congreso el mismo debate que se vivió el martes en el Senado. Además, ayer se vio como el proyecto político de Sánchez de mantenerse en el poder gracias a Bildu es un proyecto con más futuro que pasado. Después de recriminarles muy educadamente haberse equivocado en la elaboración de las listas, Sánchez les pidió su apoyo para el próximo paquete de regalías económicas que ha anunciado para este verano".