Herrera: "La trama de compra de votos en Melilla podría alterar significativamente el resultado electoral"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Carlos Herrera ha comenzado la mañana fijándose en uno de los protagonistas deportivos de la jornada: "El personaje que hoy ocupa todas las portadas es Rafael Nadal porque ayer compareció para anunciar algo que, indudablemente, es ley de vida y no hay más remedio que asumir. Cumple años y antes o después se tiene que retirar. Es verdad que es una retira parcial, pero un anticipo de la definitiva".

"Renuncia a competir ahora porque de las lesiones cada día le cuesta más recuperarse y quiere retirarse el año que viene en las pistas, es lo que quiere y lo que merece por su trayectoria de campeón. Hubo algo de épico ayer en el mensaje de Nadal, no lucha por un título más, él sabe que su carrera deportiva ha llegado al final y ahora quiere retirarse como él quiere, despidiéndose en las pistas con el aficionado. Vamos Rafa, te esperamos en 2024", han sido las palabras del comunicador.

Qué está pasando con el voto por correo en Melilla

En materia electoral, hay dos asuntos destacados este viernes. Uno es el "escándalo por el fraude del voto por correo en Melilla", que ha explicado Herrera.

Primero, ha recordado la cronología de los hechos: "Hace unos días, una noticia que parecía intrascendente, en Melilla se habían registrado cuatro asaltos a carteros y el robo de votos por correo. A partir de ahí, la cosa fue creciendo y estamos ante una trama de compra de votos en la ciudad y no es una cosa menor. Esa una trama que podría alterar significativamente el resultado electoral, las solicitudes de voto por correo han alcanzado el 20% del censo electoral, siete veces más que la media nacional: lo que quiere decir que hasta un tercio de la asamblea de Melilla podría ser elegida por la trama corrupta".

"¿Cómo funciona? Se compran los votos, vas a personas vulnerables y les ofreces dinero para que soliciten el voto por correo. El que ejerce el derecho al voto no es el ciudadano, sino el que ha pagado. El escándalo es mayúsculo, tanto que la Junta Electoral ha exigido el DNI a todas las personas que quieran votar por correo. De manera habitual, te lo piden al solicitar la documentación, pero no tienes que enseñarlo al llevar el voto a la oficina. Se ha reforzado la vigilancia policial para intentar localizar las sacas robadas. Se están estudiando otras alternativas, como aislar el voto por correo de la ciudad en urnas aparte para garantizar la limpieza de las elecciones en la ciudad. No es la primera vez que ocurre", ha añadido.

Ayuso se desmarca de la estrategia nacional del PP

La otra cuestión es "la resaca por la presencia de etarras en las candidaturas. La novedad es que ayer, Ayuso se desmarcó de la estrategia nacional del PP pidiendo la ilegalización de Batasuna. Ayuso pretende ganar por mayoría absoluta y esa posición tiene lógica, pero causa mucha incomodidad en el partido. Para Génova, lo prioritario es el debate político por la responsabilidad de Sánchez, no el jurídico".

"Lo que no entienden los palmeros mediáticos del sanchismo es que a Feijóo lo que más le interesa es que Ayuso gane con mayoría absoluta. La diferencia entre ambos es que Feijóo se va a alegrar sinceramente de la victoria de Ayuso y yo creo que en el fondo a Sánchez le gustaría que Page perdiera para acabar con uno de los últimos pepitos grillos y si Lambán pierde tampoco se va a llevar un disgusto", ha concluido.