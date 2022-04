Mauricio Dayub, en 'Herrera en COPE': “El teatro es hacer imaginar al espectador”

El Teatro Canal de Madrid recibe 'El equilibrista'. La obra, que se representará desde el 4 hasta el 8 de mayo, está protagonizada por el actor argentino Mauricio Dayub y, según él mismo afirma, es la historia que cada uno de nosotros podría contar si pudiera volver a ser niño.

Un espectáculo que habla de la juventud y de la finitud de la vida y que pone especial hincapié en los lazos familiares y lo que nos lega la sangre. Pero, principalmente, habla del ímpetu con el que hay que vivir el presente. Una función que lleva ya quinientas representaciones y que dedica a su abuelo, una de las personas más importantes de su vida y autor de la frase “el mundo era de los que se animaban a perder el equilibrio”.

Una obra que, como ha asegurado el intérprete, en Argentina ha tenido una gran acogida: “Increíble. Es una frase de la que nunca me olvidé porque en algunos momentos de mi vida yo también tuve que perder el equilibrio para seguir a mi corazón y dejar de hacer lo que tenía agotado en mi agenda. Y, tal vez, es algo que nos pasa a muchos”. Por eso, como ha asegurado Dayub, 'El Equilibrista', “de algún modo empuja a eso, a seguir detrás de los sueños, a valorarnos personalmente, a resignificar nuestra propia vida por si misma, no por el valor que el mercado le da a nuestras vidas”.

Una obra que, como ha asegurado, está basada en su propia familia: “Es la historia de mi familia pero hecha de un modo diferente. Yo antes de empezar a ensayar este espectáculo decidí que, para mí, el teatro no era el que se contaba encima del escenario, no era el que se mostraba en una pantalla, no era el que se decía sino que era el que se lo hacía imaginar al espectador”. Algo que él intenta hacer “contando una historia muy fuerte de mi familia” en 'El Equilibrista'.