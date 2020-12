Margarita del Val, en COPE: "No sabemos si las vacunas evitarán el contagio ni cuánto van a proteger"

Margarita del Val, viróloga y científica investigadora del CSIC, ha sido entrevistada este jueves en 'Herrera en COPE', donde se ha pronunciado sobre la recomendación de las autoridades británicas para que las personas con un historial de alergias severas no se vacunen contra el Covid-19. Según ha dicho, la posibilidad de reacción alérgica “era muy ligera” cuando se probó la vacuna en cerca de 40 mil personas. “No era esperable y a lo mejor es casualidad” porque solo dos personas han presentado reacción alérgica, “pero por cautela han decidido esperar”. “Esto se había mirado en decenas de miles de personas y era una cantidad bajísima, una de cada mil nada más”.

La experta también ha diferenciado los términos eficacia y efectividad al hablar de las vacunas. “Eficacia es cuando se mira en un ensayo clínico si protege de síntomas. Solo cuando una persona manifiesta síntomas dentro de los voluntarios, los analizan”. Por el contrario, la efectividad es cuando la vacuna “se utiliza en la población general con gente mayor de grupos de riesgo, que no hay prácticamente en los grupos vacunados”, ha dicho. Por eso, habrá que esperar a ver la efectividad de la vacuna cuando se pruebe en la población general. “Vamos por pasos”, ha señalado, aunque la efectividad es lo más importante.

“Lo primero que se le pide a las vacunas es la seguridad, que es lo mas fácil de mirar porque es la misma en los voluntarios que en la población general”, ha señalado del Val, que ha dicho que el nuevo coronavirus “es razonablemente contagioso para montar la que ha montado”, es “silencioso” y “más mortal que la gripe”, en concreto, 10 veces más. Además, y aunque “somos todos distintos y reaccionamos de forma distinta ante todas las infecciones, sabemos que ser hombre es un factor de riesgo, que cuando hay una condición inflamatoria de base llueve sobre mojado porque hace que persista la inflamación y que la relación con la severidad es muy paralela a la potencia de nuestros sistemas inmunitarios”.

Por otro lado, del Val ha dicho que el virus “no se va a ir”, aunque lo que lo hace más mortal “es que las personas infectadas no tenían una inmunidad previa”. Por eso, “seguro que baja la letalidad” cuando la mayor parte de la población esté vacunada. “Se quedará con nosotros y, al haber menos personas que lo transmitan, en cuanto bajemos el contacto entre personas en verano, se transmitirá menos, lo cual quiere decir que será estacional”.

VENTILAR 10 MINUTOS LOS ESPACIOS CERRADOS

Pese a ello, la científica ha dicho que todavía no se ha acabado “el master” de las vacunas porque ”no sabemos si evitarán el contagio o no, cuánto van a proteger, su duración... La vacuna se quedará, probablemente no haya que vacunarse cada año porque no es un virus que muta, lo hace 10 veces menos que la gripe”, un factor que hará que las vacunas sean más estables.

Del Val también ha dicho que si la vacunación tiene alguna ventaja frente a otras enfermedades ”será marginal” y que de momento no se puede hablar de “inmunidad de grupo” porque no se sabe si la vacuna protegerá “del contagio”.

Por ello, la experta ha insistido en que deben respetarse las medidas de seguridad. “Si bajamos la guardia en nada nos podemos encontrar con el doble de muertos al dia”, ha apuntado. Además, ha recomendado ventilar muy bien y durante 10 minutos los espacios cerrados de cara a las próximas fiestas. Ha dicho que “las calles concurridas son difíciles de evaluar”, aunque ha habido brotes en “fiestas al aire libre”, lo que se ha visto favorecido por compartir vasos o saliva infectada. “Dado que el virus se tiene que acumular en el aire, no vale con entrar y salir. Hay que estar respirándolo”. En todo caso, “el exterior será menos grave que en un interior mal ventilado”.

Del Val también se ha pronunciado sobre el 8-M. Ha dicho que ella pensaba ir a la manifestación feminista, pero ese día se quedó trabajando y se dio cuenta del peligro. Entonces le recomendó a sus padres acumular comida para dos meses. Peor que la manifestación feminista “habría sido ir a un plató de televisión”, ha subrayado, y “más peligrosos fueron los eventos deportivos en interiores”.

Además, ha abogado por una evaluación independiente de la gestión conjunta de la pandemia por las autonomías y por el Gobierno central para poder aprender de los fallos. Ha dicho, en todo caso, que ha sido “mucho peor la gente que no ha hecho nada que la que se ha tenido que enfrentar a una situación” desconocida, en una referencia velada a Fernando Simón. Por último, del Val ha destacado el estudio de seroprevalencia del Instituto de Salud Carlos III, “uno de los mejores del mundo”.