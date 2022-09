La pandemia que invade las aceras: los atropellos y accidentes que provocan los patinetes

En lo que llevamos de año, 13 personas han muerto en accidentes en los que se ha visto implicado un patinete, vehículo de dos ruedas que proliferan por nuestras ciudades.

En otras ocasiones no hay víctimas mortales, pero sí heridos de distinta consideración como le pasó a Jordi, un peatón de 66 años que contaba en Herrera en COPE como "un día volvía de caminar tranquilamente a las ocho de la mañana cuando, de repente, fue arrollado por una adolescente que iba con su patinete por la acera. La chica ni tan siquiera se paró a ver cómo estaba. Jordi no se pudo levantar del suelo hasta que llegó la ambulancia".

Accidentes similares al de Jordi se han producido en Zamora, Vigo, Zaragoza, Madrid o Alicante en los últimos dos días. Precisamente en Alicante, un niño de 13 años resultaba herido grave tras chocar su patinete contra un coche.

¿Qué está pasando? ¿Estamos ante un nuevo problema de siniestralidad vial?

Aunque la ley prohíbe que puedan circular por las aceras, luego es cada comunidad autónoma la que regula el uso de estos vehículos. Desde la asociaciones de usuarios de patinetes, creen que parte del problema es, precisamente, que las normas no están claras, pero también consideran que los patinetes están en el punto de mira, que se les estigmatiza.

Eduardo García, presidente de la asociación AMPES de Sevilla afirma que este vehículo no está criminalizado "pero está en una especie de foco mediático. Es una novedad, nos llama la atención y estamos muy pendientes de lo que hacen los patinetes a nuestro alrededor, es como cuando salieron los coches".

Pero el problema existe porque el 60 % de los usuarios de patinetes reconoce que incumple el código de circulación, en la mayoría de los casos porque circula por la acera. Y 2 de cada 10 propietarios reconocen haber manipulado sus patinetes para que alcancen mayor velocidad. Razón por la que fue detenido en Vigo un individuo que circulaba con su patinete a 96 kilómetros por hora cuando la velocidad máxima permitida para estos vehículos es de 25 km/hora.

Una nueva pandemia que invade nuestras aceras

Mario Domínguez, policía local de la ciudad de Sevilla tiene claro que la proliferación de patinetes en las calles es una nueva pandemia "como se la conoce en Europa porque las infracciones son habituales, los que van en patinete buscan lo que ya se perseguía con los antiguos ciclomotores porque no tienen matrícula, si puedo escapar no me pillan, no tengo seguro y el patinete lo puedo subir donde quiera; no tienen carnet de conducir, no tienen seguro por lo que si tienen un accidente es el del patinete el que lo tiene que pagar... Esto es una pandemia porque se han disparado el número de accidentes".

"Como todo" dice el agente de policía sevillano "la normativa llega después de que surgen los problemas. Se está regulando poco a poco, pero la normativa de 2021 no obliga a tener seguro y si alguien tiene un accidente con el patinete y este se destroza y lo abandona no se puede saber de quién era ese vehículo. Las infracciones más habituales es el exceso de velocidad, no se puede superar los 25 km/h y así no va nadie. Eso tiene una sanción de 500 euros".

Hay quien va a 96 km/h "pero no le puedes quitar el carnet porque no lo tiene. Y hay quien va en un patinete después de consumir drogas o alcohol, sin olvidar que es un patinete eléctrico no un autobús y hemos vista a cuatro o cinco personas en un patinete o la madre que llega al colegio en patinete con sus dos hijos con el peligro para los niños" destaca el portavoz de la Policía Local de Sevilla.

Imposible identificar a quien comete el accidente

Como dice el agente de policía lo importante no son las sanciones sino que no haya accidentes. Albert Ferré, experto en defensa de víctimas de accidentes de tráfico, "cada vez tenemos más víctimas de patinetes, es un goteo, tenemos entre una o dos casos semanales y va en aumento".

"Lo que necesitaríamos de forma imperiosa que se obligue a estos vehículos a tener un seguro, porque esto va a evitar que se abandone a la persona atropellada, también servirá para que el conductor del patinete vaya cubierto. Actualmente es prácticamente imposible encontrar a alguien que lleve seguro encima de un patinete" advierte el abogado que alerta de la práctica habitual de quien provoca un accidente con patinete "el abandono del lugar del accidente, al no tener el vehículo matrícula el que provoca el accidente se marcha y es muy difícil identificarlo".

"Habría que limitar las zonas por la que pueden circular estos vehículos porque de poco sirven las charlas en los institutos si después no hay normas de obligado cumplimiento", subraya el abogado.