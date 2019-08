Los dos héroes que salvaron a un bebé de morir ahogado en Alcalá de Henares

Dos policías locales de Alcalá de Henares se convirtieron ayer, martes 20 de agosto, en protagonistas al salvar de la asfixia a un bebé. Juan Alberto Mayordomo y Luis Miguel Jiménez son los dos héroes de esta historia y en 'Herrera en COPE' hemos hablado con ellos.

La madre del bebé se encontraba en casa cuando, de pronto, un plástico comenzó a introducirse en la garganta de la pequeña impidiéndole así respirar, “a partir de ahí, surge todo el calvario que, por suerte, ha terminado bien”, ha dicho Mayordomo. Jiménez ha añadido que “se dio la circunstancia de que todo salió bien: el estar cerca, ser muy rápidos y encontrarle la pegatina que se estaba tragando. Se dieron las condiciones esta vez para que todo fuera bien”.

“Nos pasó el aviso la emisora central y estábamos a doscientos metros. Fue fulminante, providencial. Hicimos todo lo que pudimos con nuestros medios, con nuestra voluntad y nuestra determinación para poder hacer que la niña pudiera volver a respirar”, ha explicado Mayordomo.

Por su parte, Jiménez ha explicado cómo fue su manera de actuar: “Le hicimos una Maniobra de Heimlich hasta que la niña consiguió romper a llorar y el compañero pudo observar que, efectivamente, era un plástico que tenía en la boca. Le hicimos un barrido digital con el dedo que nos costó mucho y al final se lo conseguimos sacar. Inmediatamente vino la UVI, hay que agradecer también la rapidez que tienen ellos. Nos dijeron que le salvamos la vida, que en estos casos los segundos no son minutos”, ha agregado Jiménez.

Según ha contado Jiménez, la madre de la niña estaba “en estado de shock. Sabíamos que era la madre porque era la que más cercana estaba de la menor, pero no éramos capaces de hablar con ella. Estaba llorando y no eramos capaces de sacarle una palabra, le preguntábamos si estaba comiendo algo, si podía ser algún tipo de alimento que obstruía la vía respiratoria y no nos decía nada solo su bebé, su bebé, su bebé”.

Por último, ambos han querido agradecer a los servicios de emergencia su ayuda y trabajo. Además, han comentado que “cualquier compañero de aquí tienen una formación exactamente igual que nosotros. Cualquier policía local a nivel nacional seguro que hubieran intervenido exactamente igual. Además, yo, a través del teléfono móvil, hablaba con un médico y me estaba diciendo lo que tenía que ir haciendo, eso es también un apoyo muy importante. Gracias a ellos también salio bien esto”.