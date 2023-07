"Los consultorios rurales desaparecerán": así funciona la atención primaria en los pueblos de España

Imagina que vives en un pueblo de unas 12 personas. Imagina que un día te encuentras mal y el médico de atención primaria que pasa consulta tres veces por semana, no está ese día. Imagina que es verano y esa atención primaria reduce el número de consultas a una porque es verano, y claro, los médicos también necesitan descansar. Imagina que para poder recibir atención médica tienes que conducir 27 kilómetros para llegar al hospital más cercano.

En 'Herrera en COPE' hemos indagado sobre esta situación. Si bien es cierto que la crisis que vive la atención primaria en las grandes ciudades es una constante preocupación para los españoles, no podemos dejar de lado el hecho de que la atención primaria en los pueblos es paupérrima. Y todo empeora en los meses de verano.

Los habitantes de estas pequeñas poblaciones se sienten desprotegidos y el mayor miedo que tienen los vecinos de los pueblos es quedarse sin atención médica. “Los consultorios rurales desaparecerán”, es lo que Rosana de Angeli, vecina de Baila, cerca de Jaca, Huesca, declaraba en COPE.

“Aquí, el año pasado le dio un ictus a un señor. Yo estaba en casa, y como soy médico, me llamaron y bajé. Pero yo no podía hacer absolutamente nada. No tenía medicación, no tenía nada. Entonces, lo que hice fue llamar al médico del centro de salud y darle las explicaciones”, Rosana añadía que la ambulancia tardó media hora en llegar e insistía en que en los momentos de urgencia el tiempo es clave.

Otro de los pueblos que se queda sin médicos en verano es el de La Almudaina, donde vive Rafael Pérez. Él es propietario de una farmacia en esta pequeña población, un municipio de Alicante donde viven unas 100 personas. Esto es lo que declaraba Rafael en COPE: “Aquí el único personal de referencia que tienen estos pueblos al final es el farmacéutico, a no ser haya un médico en el pueblo que esté veraneando”. Y añadía que en la farmacia pueden “atender a personas con sintomatología menor”, y muchas veces pueden resolverlo, pero que otras veces necesitan derivar al médico, y ahí es cuando se ven con la problemática.

En La Almudaina el servicio médico es limitado durante el año, pero en los meses de verano es prácticamente inexistente. Los vecinos del municipio alicantino han formulado numerosas quejas y protestas exigiendo el servicio de salud y son pocas las respuestas que han obtenido.

Cada vez hay menos médicos rurales

En Asturias, el problema no mejora, pero sí adquiere nuevas dificultades. Ramon Uroa es médico en Asturias y atiende a diferentes pueblos cercanos.

“El médico rural es mucho más que un médico de atención primaria” aseguraba Pilar García Muñiz mientras conversaba con Ramón Uroa León, médico rural de la zona de San Martín del Rey, que añadía: “Mucha psicología y mucha humanidad es lo que requiere”. También comentaba que el trato con sus pacientes es muy diferente, pero que es lo que le apasiona y le gusta.



Otro de los problemas que nos acarrea a todos es la natalidad. “Podemos olvidar la pediatría”, explicaba Ramón en antena, haciendo referencia a que la mayoría de sus pacientes son personas mayores.

Dale al play para escuchar los testimonios completos de estos vecinos de la España vaciada, que cuenta su experiencia desde diferentes perspectivas.