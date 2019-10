Lorena Roldán: "El PSOE debe decidir: o se está con Torra o contra él"

El Parlament de Cataluña acoge este lunes el debate y votación de la moción de censura impulsada por Ciudadanos contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, con la líder de la formación naranja en Cataluña, Lorena Roldán, como candidata alternativa. La moción no prosperará, puesto que sólo cuenta con el apoyo del PPC y la abstención de los socialistas. En una entrevista este lunes en 'Herrera en COPE', Roldán ha criticado a Iceta y a Sánchez por no apoyar su iniciativa contra Torra. "Sabemos que la suma no da, pero eso no es lo importante. La votación es muy sencilla: o se está con Torra y con aquellos que jalean a presuntos terroristas o se está con los que defendemos la convivencia y la democracia. Es una obligación moral para cualquier constitucionalista apoyar esta moción de censura", ha dicho. La líder de Cs en Cataluña admite no entender la actitud del PSC. "No vale la equidistancia. O estás con Torra o estás contra él", ha advertido.

Roldán cree que es necesario frenarle los pies a Torra porque "ha ido demasiado lejos". "Estamos acostumbrados a que el separatismo haga barbaridades, pero en estos últimos días se ha cruzado una línea roja. Torra ha aplaudido y ha jaleado a personas que pueden acabar condenadas por terrorismo", ha dicho, en relación a los miembros de los CDR detenidos por planear atentados en próximas fechas, según la fiscalía. De hecho, Ciudadanos no descarta que las calles "se calienten" aún más tras la inminente sentencia por el procés. "El pasado 11-S se intentó asaltar el Parlament. Se lanzaron piedras y botes de humo a los Mossos y recientemente se ha llegado a agredir a periodistas. La situación en Cataluña es insostenible. Y el presidente de la Generalitat, en lugar de criticar la violencia, la jalea", ha señalado. Roldán asegura, además, que muchos catalanes están asustados por esta deriva violenta y que algunos, incluso, han decidido irse de Cataluña.

Por último, Roldán ha aplaudido la unión de Ciudadanos y UPyD para concurrir juntos a las elecciones generales del 10 de noviembre. "Nosotros somos un partido abierto al talento. Somos el partido de la suma y qué mejor que estar con gente que defiende el constitucionalismo, la libertad y la democracia. Son valores que compartimos con ellos", ha sentenciado.