La reacción más sincera de Herrera sobre Iglesias: "Chulo hasta debajo del agua"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, arremetió este miércoles duramente contra el PP en la sesión de control al Ejecutivo, partido al que reporchó que se "descojone" al hablar de menores prostituidas. Así respondió a una pregunta de la diputada del PP Margarita Prohens sobre los casos de supuesta explotación de menores tuteladas en centros de Baleares, después de que PSOE, MÈS y Unidas Podemos hayan rechazado crear una comisión de investigación sobre este asunto en el Parlament balear. "Que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara revela muchos elementos a nivel moral. (...) Ver a la bancada de la derecha y la extrema derecha aplaudir ufanos mientras usted se ríe cuando hablamos de niñas prostituidas es de las cosas más repugnantes que he visto en esta Cámara", aseveró Iglesias.

La diputada de Vox Mireia Borrás denunció después también la negativa de lo partidos de izquierda que respaldan la gestión del Gobierno balear a poner en marcha una comisión de investigación sobre estos hechos. "Su negativa retrata la impostura de este Gobierno al que realmente no le importan las mujeres, por mucho que ustedes salgan a la calle el 8M y financien chiringuitos ideológicos, ni los menores", subrayó Borrás. Esta respuesta provocó la ira de Iglesias, que le dijo: "Intentar sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas es repugnante incluso para un fascista".

Herrera comenta la actitud de Pablo Iglesias

En su monólogo de este jueves, Herrera ha comentado la actitud del vicepresidente del Gobierno durante la polémica sesión de control en el Parlamento. "Ayer en sesión parlamentaria había control al Gobierno. Las preguntas iban dirigidas a la Ministra de Igualdad. Pero igual el vicepresidente considera que Irene Montero no estaba preparada para esas cosas y prefería contestar él. Vimos fuera de sí a Pablo Iglesias porque le afearon haber silenciado la investigación por los abusos a menores en Baleares. Si PP y Vox le criticaban por mirar a otro lado con tal de no dejar en evidencia a su partido y al PSOE, - que gobiernan en esa Comunidad donde no se ha protegido a esas menores como se debía - la mejor respuesta es llamar a todo el mundo fascista y ya está", ha comentado Herrera.

Después, el comunicador ha definido al vicepresidenta como un "chulo". "Chulo hasta debajo del agua. Chulo sobrado, además. La chulería de este individuo que no sabe hablar sin vomitar. Es un mérito hablar y vomitar a la vez. Este lo borda. Pedir explicaciones es fascista. Ayer mucha palabrería y chulería pero no explicó por qué Podemos junto a PSOE y MES se negaron a una comisión de investigación parlamentaria para hablar de un asunto tan grave como éste", ha concluido.

