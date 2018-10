Las lecciones de la montaña

El que no haya subido una montaña en su vida, dirá que el alpinismo no sirve para nada. Que no es más que un afán de unos pocos, con muchas vacaciones, que se dan un baño de ego para subir hasta la zona de la muerte por encima de los ocho mil metros.

Pero quien ha subido, afirma que la montaña, es una escuela de vida.

Enseña a superar pérdidas, a convivir con las ausencias, a admitir nuestra fragilidad y a ser solidarios ante el infortunio. El libro de Sebastián Álvaro y Jose Mari Azpiazu, está repleto de estas historias. Formas de enfrentar la vida y los problemas que surgen a esas alturas. “Lo peor de la gran montaña es la soledad” dice Azpiazu. “Somos animales diseñados para sobrevivir”, añade Álvaro.

Y es que aseguran que “el ser humano está repleto de retos. Se trata de vivir y disfrutar viviendo”. Entre las fotos de Sebastián, seleccionadas cuidadosamente con Jose Mari, hay historias, recuerdos de las grandes hazañas del alpinismo limpio: “sin bombona de oxígeno nos parece que es jugar limpio. El doping existe. Irte con una botella y un sherpa... es otra cosa”.

Al hacer cumbre, algunos piensan en bajarse corriendo, pero ¿qué sienten ellos? “Me emociona. Se despierta el niño que llevo dentro” dice Jose Mari. “Allí arriba se encuentra la libertad con mayúsculas”, apostilla Sebastián. Ya ven, nada que podamos ver en una fotografía. Por eso, su libro invita a vivir la vida.