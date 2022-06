Las hijas de Paco de Lucía recuerdan en "Herrera en COPE" cómo conocieron a Alejandro Sanz

John McLaughlin, Sara Baras, Miguel Poveda, Niña Pastori, Mariza, Farruquito, Farru, Jorge Pardo, Al Di Meola, Carles Benavent, Antonio Serrano, Antonio Sánchez son solo algunos de los artistas que van a participar en INFINITO el próximo 30 julio en el Teatro Real de Madrid.

Más de 20 artistas que se van a reencontrar en el escenario con Paco de Lucía que estará tocando, hablando, tejiendo la historia del espectáculo gracias a la tecnología. INFINITO es un homenaje al gran maestro de la guitarra que están preparando sus hijas Casilda y Lucía y que han presentado en "Herrera en COPE".

Homenaje que conociendo a su padre, reconocían Casilda y Lucía, “le daría vergüenza, no le gustaban los tributos”. Además de recordar la figura de su padre, "un padre maravilloso", las hijas de Paco de Lucía han repasado grandes momentos que han vivido en su infancia y juventud por ser hijas del maestro como la vergüenza que les daba cuando iba a buscarlas al colegio con otro grande del flamenco, Camarón.

"Cuando venía a buscarnos al colegio porque era peculiar con el pelo largo y venía con Camarón que también era peculiar. Eran dos padres diferentes, sabíamos que era importante, pero para nosotros y nos escondíamos detrás del coche".

El día que conocieron a Alejandro Sanz y Brian Adams

Y empezáis a conocer a gente importante, a Alejandro Sanz lo queréis mucho porque vuestro padre lo quería mucho, pregunta María José Navarro a Lucía y Casilda, que recuerdan cómo se volvieron locas cuando su padre les dijo que por la tarde iría a su casa Alejandro.

"Nos volvimos locas el día que apareció Alejandro en nuestra casa porque además estábamos enamoradísimas las dos de Alejandro. Espiamos desde una ventana cómo entró, cómo llegó y nos pusimos guapísimas con lo feas qué éramos llenas de granos, con los dientes mal".

Alejando Sanz es solo uno de los muchos artistas que pasaron por su casa o allí dónde estuviera la familia. "Recordamos a Brian Adams que llamó a nuestro padre para hacer una colaboración en un disco y mi padre dijo que no, y la última escusa que dio es que estaba en Jamaica y le dijo el representante, que casualidad porque Brian está en Jamaica grabando el disco".

De aquella colaboración resultó este tema: "Have you ever really loved a woman?"

