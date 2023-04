Lambán, en COPE: "El PSOE tiene que plantearse su camino al margen de la extrema izquierda"

En menos de 50 días, millones de españoles están convocados a las urnas en las elecciones autonómicas y municipales que se celebran en 12 comunidades. Este lunes, Carlos Herrera ha entrevistado al actual presidente de Aragón y candidato a la reelección, Javier Lambán, con quién ha repasado las claves de su candidatura, además de poner el foco en la situación del partido a nivel nacional.

Una de las principales preocupaciones de la región son los incendios: "Tenemos nueve incendios que en un momento determinado no se pueden apagar. Mediante los recursos que tenemos no es posible hacerlo. La causa fundamental es la generación de biomasa en los bosques debido al cambio de modelo productivo. Hay que eliminar la biomasa, pero es imposible hacerlo con los medios públicos que tenemos. Hay que implicar al sector privado para limpiar el bosque, pero que obtengan alguna rentabilidad", apuntaba Lambán.

Poniendo el foco en la campaña electoral, Herrera le preguntaba si "está deseando que vaya Sánchez a la campaña en Aragón". Lambán aseguraba que el presidente del Gobierno "es siempre bienvenido a Aragón", pero ponía el foco en el componente autonómico de la próxima cita en las urnas. "Las elecciones que tenemos por delante son autonómicas, que para una comunidad como la mía son toda una oportunidad y que queremos ejercer con voz propia. En el PP da la impresión de tener un candidato tutelado, dando la impresión de que no confían en su candidato o desdeñan el componente autonómico. Yo no tengo ningún problema en que venga Sánchez, pero mi propósito es que el debate sea autonómico, sobre las cuestiones de Aragón en el que contar lo que he hecho y lo que pretendo hacer", eran sus palabras.





Moncloa le está haciendo la campaña a Díaz? - Yo no me atrevería a tanto, sí le tengo que decir que como historiador, el fenómeno de esta señora me parece sumamente atractivo e interesante. De momento no tiene otra legitimidad que haber sido designada por Pablo Iglesias, no ha habido ningún congreso ni primarias. No deja de sorprenderme el ruido mediático que ha originado incluso las expectativas electorales que están despertando. El PSOE tiene que plantearse su camino al margen de la extrema izquierda. No debe abandonar su pretensión de ser una fuerza política que se dirija al conjunto de la sociedad desde posiciones progresistas, pero siempre moderadas, pero con vocación de entenderse con todo el mundo, incluida la derecha.

Candidatura de Sumar, casi impulsada por el PSOE y Moncloa - Eso puede formar parte del medioambiente mediático, de las especulaciones que se hagan desde uno u otro ámbito.

Después de las generales, en el caso de que Sánchez no gobierne y llegue un nuevo PSOE, cómo sería sin Sánchez - En este momento no me planteo, prefiero centrarme en aquello que me ocupa, que es mi candidatura a revalidar la presidencia de Aragón. Este país no puede seguir dependiendo de las fuerzas extremas, ni de la derecha ni de la izquierda. La excesiva preponderancia que están adquiriendo pueden conducir a que la historia de España resulte un proyecto fallido. MIN12.









