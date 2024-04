Jorge Martin gana un 'Sprint' marcado por las caídas

El español Jorge Martín ha logrado aumentar su ventaja en la clasificación provisional del mundial al vencer la carrera 'sprint' del Gran Premio de España de MotoGP, marcado por hasta catorce caídas, entre ellas la del español Marc Márquez cuando era líder de la misma.

Además de Marc Márquez, la carrera perdió a los españoles Aleix Espargaró, Maverick Viñales y el italiano Lorenzo Savadori de Aprilia, el surafricano Brad Binder y el australiano Jack Miller de KTM, Alex Rins por Yamaha, Luca Marini, Stefan Bradl y Johann Zarco por Honda, y Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio y Marc Márquez por Ducati.

Martín pasó líder el giro inicial, momento a partir del cual intentó tirar para imponer su propio ritmo, pero al principio de la segunda vuelta Marc Márquez superó también a Brad Binder para intentar que Jorge Martín no se escapase. Apenas unos metros después, a final de recta y al comienzo de la tercera vuelta, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia se veía emparedado entre Brad Binder y Marco Bezzecchi y se iba por los suelos, en un incidente que Dirección de Carrera anunció ponía bajo investigación.

Marc Márquez intentó abrir un hueco, pero cometió un error en la curva nueve durante la novena vuelta, la misma en la que en otro punto del circuito se fueron por los suelos Alex Márquez, Brad Binder y Enea Bastianini y, una vuelta más tarde, también Maverick Viñales.

