Julio César Herrero: "El PSOE debate en Atresmedia, y no en RTVE, para asegurarse la presencia de Vox"

Tras el pistoletazo de salida a la campaña electoral, este viernes ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' Julio César Herrero, periodista y autor del libro “Manual de marketing político”. Según ha dicho, “desde hace unos cuantos años” especialmente el marketing se ha adueñado de los políticos debido a la importancia de las redes sociales.

En este sentido, ha señalado que los asesores políticos toman decisiones que tienen más peso que las de la propia formación. “Una campaña electoral es un ejercicio de estrategia”, ha recalcado. Por eso, la mayor parte de las decisiones que adoptan los equipos responden a estudios que se están haciendo todos los días.

Sobre el debate electoral que se celebrará entre los cinco candidatos principales en Atresmedia y no en RTVE, el periodista ha dicho que la decisión de Sánchez no obedece a que se trate de una cadena privada, aunque pertenezca al grupo en el que se publicó su libro 'Manual de Resistencia'. Este factor es “irrelevante” porque lo que busca el PSOE es la “garantía de que esté Vox”. Algo que en la cadena pública podría no ocurrir ya que se exige que debatan partidos de especial relevancia y de momento Vox solo cuenta con un senador en las Cortes Generales, por lo que su presencia podría ser discutida de acuerdo con la normativa.

“Es la forma de plastificar la división de dos bloques”, que es la estrategia de los socialistas, ha explicado. “Incluso medios afines a la derecha hablan ya de las tres derechas”, que es “argumentario del PSOE”. Por eso, el experto ha dicho que está “bien tomada la decisión estratégica de arrinconar y dejar en evidencia al PP y Cs si se dejan arrastrar por Vox”.

Herrero ha incidido en que es “difícil percatarse” de la estrategia de los partidos si uno no tiene conocimiento de cómo funciona la maquinaria electoral. “Las declaraciones y los envites no son gratuitos”, ha señalado. Si un político dice algo “es más probable pensar que hay algo detrás que está justificándolo”, aunque a “los ajenos nos resulte extraño”, ha llamado la atención.

En lo que respecta a las imágenes de los candidatos en los mercados o paseando por las calles, Herrero ha señalado que buscan “dar la sensación de que son amables y próximos”. Y sobre si deben o no responder a los ataques de los adversarios, ha explicado que depende del caso concreto.

Ante un escenario con una volatilidad tan alta del electorado como el actual, Herrero ha insistido en que “el discurso persuasivo pasa por la parte emocional”. “Hay intentos de racionalizar el discurso y de hacer propuestas, pero va a ser muy difícil marcar agenda” de este modo “porque está todo demasiado polarizado”.

Además, el experto ha hablado del “neotelling”, o lo que es lo mismo, el arte de comunicar con todas las tecnologías y en todos los soportes. “Se trata de hacer una comunicación 360 para llenarlo todo”. Eso es lo que están haciendo los partidos para ganar el 28-A.