Juanma Castaño responde a Miki Nadal tras su último anuncio: "Tenía que haber un Nadal malo"

Miki Nadal ha anunciado que este verano estará en 'Herrera en COPE' colaborando con los mejores consejos de gastronomía tras su exitoso paso por MasterChef. Programa televisivo en el que formó una pareja inseparable con el comunicador de COPE, Juanma Castaño. El caso es que, tras hacer el anuncio de su 'fichaje' por COPE, Juanma Castaño ha querido responder al recado que le ha lanzado Miki Nadal.

Miki Nadal se acuerda de Juanma Castaño y este responde

Miki Nadal ha grabado un vídeo para las redes sociales de COPE en el que ha presentado su nueva sección gastronómica de 'Herrera en COPE': "Hola amigos, aquí me tenéis, en la COPE, porque vengo a hacer mi sección culinaria con Alberto Herrera, todos los viernes un cuartito de hora, a eso de las 11.30", ha detallado el humorista y ganador de MasterChef.

"Hoy voy a hablar del pepino, porque yo de alimentos y de cocina sé bastante", se ha defendido, tras lo que no ha podido evitar lanzar un recado a Juanma Castaño, su compañero en la victoria en MasterChef. "Bastante más que Juanma Castaño. No iba a hacer él la sección, si él no sabe de ná. Por eso estoy yo aquí. Así que si os queréis divertir, hablemos del pepino", ha señalado el aragonés en el vídeo compartido en las redes sociales de COPE, que puedes ver a continuación:





Precisamente, Juanma Castaño, líder de los programas deportivos nocturnos de la radio, no ha podido evitar responder al mensaje que su entonces compañero de cocina, hoy de micrófono, le ha lanzado: "No solo invade mi casa y mi hábitat, es que se estrena hablando del único ingrediente que no puedo soportar", ha explicado Castaño, quien en un perfecto inglés ha expresado: "NO CUCUMBER!!!!", detallando que esta se trata de su "frase más repetida cuando salgo de España".

"En España tenía que haber un Nadal malo. Aquí lo tienen", ha destacado un Juanma Castaño, quine claramente se decanta por el tenista mallorquín antes que por el humorista aragonés.

'MasterChef Celebrity' hace historia al proclamar dos ganadores: Juanma Castaño y Miki Nadal

Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE', y el presentador de televisión, Miki Nadal, se proclamaron ganadores de la sexta edición de ‘MasterChef Celebrity’ en noviembre de 2021, que ha nombrado por primera vez a dos ganadores. La final a cuatro también contó con el cantante David Bustamante y la actriz Belén López, que se quedaron a las puertas de la última prueba, en la que se eligieron a los mejores de la edición.

El talent de cocina, capitaneado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, abría sus puertas de la sexta edición a un grupo de rostros conocidos entre los cuales pudimos ver a la presentadora Terelu Campos, al diseñador Eduardo Navarrete y al rapero Arkano, una de las sorpresas de la edición. Entre los 16 concursantes también estuvieron actrices como Carmina Barrios, que se ha quedado a las puertas de la final y Verónica Forqué.





Tras la prueba final en exteriores para elegir al segundo participante del duelo final, Miki Nadal conseguía hacerse con la victoria y el pase a la última prueba, en la que se enfrentaría a Juanma Castaño. Al final, los dos concursantes que formaron una de las parejas más mediáticas de la edición se veían las caras en la batalla final, la que decidía quién era el ganador de la sexta edición de 'MasterChef Celebrity'.

Tras recibir a sus familiares y a los demás concursantes, Juanma y Miki tuvieron 120 minutos para preparar el menú final. Al principio, las propuestas de ambos concursantes despistaron a todos los jueces, pero ambos se mostraron muy seguros durante todo el cocinado. Después, los dos finalistas defendieron sus platos ante el jurado, que contaba con la presencia del prestigioso chef Quique Dacosta. En ese momento del programa no faltó emoción y los recuerdos que ambos concursantes quisieron plasmar en sus propuestas.

Después de que el jurado del programa y Quique Dacosta probasen los platos de ambos finalistas, el momento más importante de la edición llegaba, y concursantes y jurado se intercambiaron las posiciones para proclamar al ganador de esta sexta edición. Con los nervios a flor de piel, y rodeados de sus compañeros y familiares, Juanma Castaño y Miki Nadal hicieron historia, después de que por primera vez se hayan proclamado dos ganadores en una misma edición.