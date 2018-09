C's: "No se justifica un adelanto electoral a no ser que Susana Díaz quiera huir del calendario judicial"

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín ha dado por roto en 'Herrera en COPE' el pacto que la formación tiene en Andalucía con el PSOE. Asegura que Susana Díaz “no ha cumplido su palabra” al no tomar medidas de regeneración democrática incluidas en el pacto que llevó a Díaz al Gobierno, por lo que elevará un informe a la dirección nacional del partido para que decida qué pasos seguir.

Marín asegura que con esto no pretenden dejar caer a la líder socialista en Andalucía, pero señala que “tendrán que explicar por qué no han cumplido su parte del acuerdo”. Juan Marín insiste en que Ciudadanos no tiene interés en un adelanto de las elecciones en la Comunidad, tal y como le ha acusado la formación socialista porque “el presupuesto está aprobado y hay puntos importantes para Andalucía que podrían seguir adelante”.

Señala que “no tenemos prisas, ni hay justificación para hacerlo, a no ser que Susana Díaz quiera huir del calendario judicial” pero asegura que en el caso de que al final sean convocadas. “Ciudadanos ha hecho los deberes y están preparados para afrontar cualquier reto”.

Este jueves Marín a través de su perfil de Twitter, se refería a las palabras del portavoz parlamentario del PSOE andaluz, Mario Jiménez, que aseguraba que Ciudadanos se había convertido "en un factor de inestabilidad", cuya actitud ha llegado a "abocar" a elecciones anticipadas.

Sin embargo, Juan Marín ha defendido que su partido "ha cumplido todo lo firmado, pero el PSOE ha decidido no cumplir, faltar a su palabra y mentir a los andaluces para no aprobar medidas de regeneración y eliminar aforamientos".

"Quien crea inestabilidad es el PSOE con ese miedo a perder privilegios, no quienes cumplimos", ha terminado