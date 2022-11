El elogio de José María García a Carlos Herrera: "El fenómeno de la actualidad"

El programa de entrevistas de RTVE 'Plano General’ entrevistaba este viernes a José María García, una de las grandes referencias del periodismo deportivo en España y lo hacía en el marco del Mundial de fútbol de Qatar que arranca este domingo y que puedes seguir en COPE gracias a un equipo de treinta enviados especiales encabezados por Paco González, Juanma Castaño y Manolo Lama.

Al comienzo de la entrevista, en la sección La semblanza dedicada a la biografía de José María García, participaba el director y presentador de Herrera en COPE,Carlos Herrera quien ha puesto en valor el “estilo” de este periodista que estuvo en la antena de COPE con su programa Supergarcía desde septiembre de 1992 hasta julio del 2000.

“Saludos cordiales", "Ejecutivillos de vía estrecha”, “Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios” o “El halago debilita”, son algunas de las frases memorables que recuerdan ese estilo tan particular e irrepetible y que tal y como ha advertido Carlos Herrera “se han convertido en contagiosas”.

Conocidas fueron las complejas relaciones de García con personalidades del presente y pasado del mundo fútbol. “Todos sabemos las personas con las que no iría, ni cruzaría la calle”, recordaba Herrera, que dejaba claro que “de la misma manera que es muy fiel, también te puede dar dos o tres tiros si considera que te has desviado de algún camino”.

De la misma manera que es muy fiel, también te puede dar dos o tres tiros si considera que te has desviado de algún camino

En la entrevista el propio José Maria García señala como uno de sus 'grandes defectos' la “vehemencia”, pero reconoce que si volviera a nacer “sería de nuevo periodista”, una profesión que vive y ha vivido con gran pasión y a la que hacía referencia Carlos Herrera. “Yo le quiero mucho aunque me diga que no tengo la misma dedicación obsesiva con él … hombre pues no está mal”, bromeaba el comunicador.

La admiración entre José María García y Carlos Herrera se puede palpar durante la entrevista. Y es que sus carreras se han cruzado en numerosas ocasiones, como en la histórica celebración del Día Mundial de la Radio (febrero de 2017) en la Cadena COPE, cuando el programa 'Herrera en COPE' reunía a cuatro de los comunicadores históricos de la radiodifusión española: Luis del Olmo, José María García, Iñaki Gabilondo y el propio Carlos Herrera, al que García no dudaba en elogiar en la entrevista de 'Plano General': "Es el fenómeno de la actualidad”.