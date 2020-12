Jose Luis Barceló: “Con el medioambiente se está haciendo demasiada política”

Hoy en día sabemos que desde el comienzo de la Revolución Industrial se ha quemado suficiente cantidad de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) y se han talado suficientes bosques para emitir más de 500.000 millones de toneladas de CO2.

¿Tiene el hombre toda la culpa de esto? ¿O acaso todo eso es realmente cierto? El periodista e investigador José Luis Barceló, ha soltado todas sus cartas en “Cambio Climático sin complejos”, un libro para explicar la verdad y la mentira de esta nueva forma de hacer política.

“Tenemos que recordar que no existía el humano en las 5 extinciones masivas”. Por lo que el ser humano no tiene toda la culpa y eso se cuestiona en el libro. Una buena parte del cambio climático viene de la radiación solar. Solamente con las mediciones humanas no podemos saber bien qué ha pasado en otras épocas, por lo que en esta investigación va más allá: El excepticismo de los políticos, y las políticas energéticas van por caminos según el autor equivocados: “En España la política energética va hacia la eliminación de la energía nuclear, que se sabe que es mucho más limpia”.

Los humanos deben ser el centro del debate, y “la lucha por el imperio mundial entre EEUU y China, puede haber un parón de Biden con este gigante, porque China está copando la industria de recursos”. Y es que los países industrializados no son los que provocan el desastre ambiental porque “también somos los que mejor protegemos y concienciamos a pie de calle”.

Una buena parte de la comunidad científica no se pone de acuerdo en a qué velocidad se produce el calentamiento. “Ahora mismo por ejemplo no se está produciendo”. Como sociedades hay que ser responsables y hay que tener cuidado con el ecologismo militante “y siempre nos quedará la duda de si algunos políticos lo utilizan como reclamo”. Lo primero que él haría “sería quitar la calefacción, porque el consumo energético es el pecado más grande de los países desarrollados”.