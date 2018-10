Jorge Martí: “La música es una forma de curar a la gente”

Dice que la única parte de superhéroe que tiene es la del anonimato. Hace dos años y medio, Jorge Martí, líder de la banda La Habitación Roja, tomó una decisión importante. Iba a contarle al mundo cómo era su vida en realidad. No se lo había dicho a nadie: ni a sus fans, ni tampoco a sus pacientes en el centro de enfermos de alzheimer en Noruega, donde trabajaba en turno de noche, cuando terminaba sus giras, porque por suerte, además de artista, era enfermero.

Dice que no lo había contado “porque nadie me había preguntado”. La vida le puso por delante un reto, la enfermedad de su mujer, por la que tuvieron que vender la casa y mudarse a Noruega: “Intentas combatir la realidad como puedes y no quieres dejar a nadie tirado”. Así, mientras triunfa en la música, es enfermero en un centro de personas con alzheimer “que está a 5 minutos andando de mi casa” y cuida de su mujer “que se está perdiendo todas las cosas bonitas porque apenas tiene vida social, y no puede moverse”.

Asegura en Herrera en COPE, que “he intentado combatir con la música toda esa frustración, la de la enfermedad, la de sentirse expatriado” aunque pese a esa sensación lleva su tierra a cuestas “hago las mejores paellas septentrionales”, eso sí, con pollo y sin conejo “porque si le pones conejo aquí en Noruega te tachan de Aníbal Lecter.

La paella, en una terraza de madera, rodeado de 180 picos nevados en la parte donde empieza a estrecharse a Noruega, parece un lugar agradable para inspirarse, y por eso las canciones de La Habitación Roja tienen esa melancolía. Ahora entienden los fans, más que nunca, aquello de que “La música es una forma de curar a la gente”.