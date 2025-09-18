Jorge Bustos, en Herrera en COPE: "Ha salido a subasta el Ferrari de Víctor de Aldama y cuesta sólo 24.890 euros porque lo pidió Félix Bolaños"

En su sección diaria en 'Herrera en COPE', el periodista Jorge Bustos ha analizado la sorprendente noticia de la subasta del Ferrari de Aldama, uno de los protagonistas del 'caso Koldo'. Un modelo F12, valorado en más de 300.000 euros, ha salido a la venta pública con un precio de salida irrisorio. Como ha señalado Bustos, la Audiencia Nacional lo saca a precio de Dacia Sandero, concretamente por 24.890 euros, una cifra que ha desatado todo tipo de especulaciones.

La intervención del Ministerio de Presidencia

La pregunta clave es por qué tiene un precio tan bajo. Jorge Bustos ha revelado en COPE que la decisión parte de una petición expresa de Félix Bolaños. El Ministerio de Presidencia remitió un oficio a la Audiencia Nacional proponiendo la subasta por este importe con el argumento de que "se debe aceptar la propuesta económica más ventajosa en aras de evitar su depreciación y deterioro por el desuso, así como la acumulación de gastos de depósito". Un argumento que, según Bustos, ha convencido a la Audiencia.

La Audiencia Nacional saca a subasta el Ferrari a precio de Dacia Sandero porque lo pidió Félix Bolaños" Jorge Bustos Herrera en COPE

Aldama, un 'mal enemigo'

La decisión no ha sentado nada bien al empresario, que, según el comunicador, "está que trina". Bustos ha explicado que Aldama acaba de sumar a Bolaños a su lista negra, en la que ya figuraban nombres como Ábalos, Sánchez, Cerdán, Ángel Víctor Torres y José Luis Rodríguez Zapatero. El periodista ha concluido con una seria advertencia al ministro: "Cuidado, ministro, que Aldama es mal enemigo", añadiendo que "sabe cosas" y "guarda sobres".

Finalmente, Jorge Bustos ha cerrado su monólogo con una nota de color, calificando la imagen del empresario con su coche de lujo como una excentricidad. Para el periodista, "conducir por Zamora, que es la gran capital del románico, con un Ferrari rojo de 300.000 pavos, es una horterada", y lo ha comparado con "ir por Magaluf en Calesa". Una reflexión con la que Bustos sentencia que "cada cosa en su sitio".

Por qué embargaron el Ferrari Portofino

Y es que el pasado marzo de 2024 el juez que investigaba en la Audiencia Nacional el 'caso Koldo' decidió bloquear el Ferrari Portofino arrendado por Víctor de Aldama, entonces presidente del Zamora CF y presunto conseguidor de una trama a la que se investiga porque habría pagado comisiones irregulares por la adjudicación de contratos de mascarillas en la pandemia.

De esta forma, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, accedía a la solicitud de bloqueo formulada por la Guardia Civil y que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción. Además, autoriza que el vehículo de lujo intervenido, de color negro, se traslade a un depósito judicial.

Jorge Bustos

El juez explicaba en un auto del 1 de marzo el Ferrari Portofino es propiedad de una compañía que no forma parte del caso y está arrendado a MTM 180 SL, empresa de la que es titular De Aldama.

"De estar en régimen de renting, se habrían realizado una serie de pagos que pueden originar unos derechos de adquisición", indicaba el juez instructor, que justifica el bloqueo señalando que lo que se pretende es evitar "su enajenación en tanto no se clarifique la propiedad real y los posibles derechos adquiridos, dado su elevado valor nominal y la posible utilización de fondos propios del investigado no conocidos" por los investigadores hasta el momento.