Jimena, tras superar la leucemia: “Gracias a un donante que me regaló vida”

Se estima que en este año 2022 se diagnostiquen más de 280 mil casos de cáncer. Esta enfermedad es la segunda causa de muerte en España, aunque en los últimos tiempos los avances en la Medicina y la investigación están siendo cruciales tanto para la detección precoz así como para elaborar unos medicamente específicos y mejores para cada uno de los tipos de cáncer que hay.

Jimena Bañuelos cumple este 2022 16 años desde que venció a la leucemia y, como confiesa en ‘Herrera en COPE’“gracias a la generosidad de un donante de médula alemán que me regaló vida”. Era febrero de 2006 cuando a Jimena le detectaron este cáncer, del que ya ha salido adelante después de unos años de los que asegura que “los recuerdo muy especiales, como los más importantes de mi vida. Sabía que el día 0 de todo lo que había pasado iba a ser el día en el que me hicieron el trasplante, todo dependía de eso”.

“Han pasado 16 años y la verdad es que no puedo estar más agradecida”, confiesa Jimena.

Para ella es importante y está muy pendiente de todas las informaciones y avances que, en los últimos tiempos, se realizan en la investigación para curar este tipo de enfermedades. “Me alegran mucho porque los tratamientos van avanzando quizá no sea tan agresivos como los que tuve yo hace 16 años y, la verdad es que si se pueden mitigar secuelas que quedan siempre para el paciente es mucho mejor”.

Como bien dice Jimena “durante todo el proceso de la leucemia se sigue viviendo y nunca dejé de soñar y de tener sueños”.

Hoy día, después de 16 años, Bañuelos celebra dos cumpleaños “quizás hasta el segundo más que el primero” nos dice recordando que “el 14 de septiembre de 2006 fue muy importante para mí. Y, tampoco olvido el día que me dijeron que tenía un donante compatible, era un sueño hecho realidad , un martes y 13 del mes de junio de ese mismo año”.

Con alguna que otra secuela de “la que me acostumbro a vivir con ella”, manifiesta Jimena que “nunca me alegraré de haber tenido cáncer pero sí de lo que me ha enseñado, de todo ese aprendizaje que viví en el hospital”.

Por último, confiesa Jimena que “cuando miro al pasado y recuerdo aquel 2006 siempre lo hago para coger fuerzas” y concluye “tengo muchos motivos para ser optimista de cara al futuro”.