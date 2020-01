¿Se irá Herrera a Somalia tras el pacto PSOE-Podemos? Así responde el comunicador

Tras la investidura de Pedro Sánchez con los apoyos de Podemos y PNV y las abstenciones de ERC y Bildu, Carlos Herrera se convirtió en trending topic en la red social Twitter, donde algunos usuarios le pedían que se exiliara a Somalia, para no ver las consecuencias de la coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

En 'Herrera en COPE', el colaborador Antonio Naranjo preguntaba a Carlos Herrera si tenía pensado marcharse a Somalia pronto: "¿Ya te has sacado los billetes?", bromeaba Naranjo con Herrera.

El comunicador, sin pelos en la lengua, respondía explicando si se va a marchar o no a vivir a Somalia: "Es muy divertido esto, porque me adjudican una cosa que yo no dije. Pero bueno, da igual. Y dicen: 'Vete a Somalia ya', y están todos los de Podemos organizándose, a ver si...", ha dicho en respuesta a los insistentes mensajes de los usuarios más cercanos a la formación de Pablo Iglesias en redes sociales.

Ante esta respuesta, Naranjo insistía y preguntaba de nuevo a Herrera: "No has sacado los billetes todavía, ¿no?".

Y Carlos Herrera cerraba tajante: No se va a ir a Somalia todavía, tiene mucho que contar de las medidas que prepara el nuevo Gobierno de PSOE y Podemos con los apoyos de Gabriel Rufián, Oriol Junqueras y Aitor Esteban: "Solo por verles trabajar tanto, porque es una forma de trabajar eso, digo yo que les recompensarán...Solo por eso no me voy a ninguna parte. Porque además, yo no dije que era yo el que me iba. Pero qué más da, son cosas de sentido del humor, todas. Todo tiene cabida".

Herrera ha mostrado también su sentido del humor, asegurando que le divierten muchos de los memes que se han compartido en las últimas horas sobre su 'exilio' a Somalia: "Hay algunas fotos muy buenas. Además, con algo se tienen que entretener, pobres hijos míos".