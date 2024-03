José María Peláez es vocal de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado y recientemente ha publicado un informe en el que recoge las consecuencias que tendría la independencia fiscal de Cataluña. Cree que la independencia fiscal, además de inconstitucional, conculcaría principios tributarios y crearía regiones más pobres. En pocas palabras, descolgaría del proceso de concentración que tiene todo el estado a algunas regiones. "No hay amparo constitucional", ha asegurado Peláez en 'Herrera en COPE'.

Ha señalado que la Constitución "regula los regímenes forales de País Vasco y Navarra en una disposición adicional, y el resto de comunidades autónomas están sometidos al mismo régimen". La financiación que reclama el gobierno catalán, la cesión del 100% de los impuestos. "Supone la independencia fiscal, que no está contemplada ni en la Constitución, ni en la LOFCA, ni en el estatuto de autonomía de Cataluña".

Según Peláez, se trata de un "sistema totalmente nuevo que se propone y decimos que no es constitucional. En primer lugar, porque no está reflejado en las normas y su resultado vulneraría los principios que están establecidos en la Constitución", y aquí se refiere fundamentalmente a los principios de igualdad y de solidaridad entre las regiones.

"Si este sistema de independencia fiscal que supone que Cataluña recauda el 100% de los impuestos, el Estado no recaudará nada", ha subrayado. Así, ha explicado, hay una serie de fondos, como por ejemplo los servicios mínimos, establecidos por ese principio de solidaridad. "Si las comunidades autónomas más ricas logran la independencia no aportan esos fondos, esos fondos no puede el estado redistribuirlos y se verían afectadas otras comunidades autónomas", ha explicado.





Así las cosas, ha apuntado que "si las comunidades autónomas más ricas logran la independencia, no aportan esos fondos al Estado, el estado no puede redistribuirlas y se verían afectadas otras comunidades autónomas. El artículo de igualdad se vería infringido porque habría ciudadanos con unos servicios bien prestados y otras que no dispondrían de esos servicios porque no tendrían fondos suficientes".

El fondo de garantía recoge unos servicios mínimos esenciales, servicios de sanidad, educación e incluso de servicios sociales para que todos los españoles "gocen de los mismos servicios".

"Ponemos el foco en la legislación, es inconstitucional, pero la preocupación mayor es la consecuencia en lo que es la gestión diaria de los impuestos", ha lamentado el vocal de la Asociación de Inspectores de Hacienda.

Ha explicado también que en el documento del gobierno catalán, "reconocen el que el Estado tiene la soberanía fiscal plena, que en estatuto lo no se reconoce esta independencia fiscal y ellos proponen que se haga una nueva LOFCA y el Gobierno delegue estas competencias" en el ejecutivo catalán.

Una premisa que no puede cumplirse porque "la Constitución dice que hay ciertos temas que no se pueden delegar: no se puede delegar que una comunidad autónoma apruebe una nueva LOFCA o recaude el 100% de los impuestos".