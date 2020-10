Hugo Stuven: “Hay gente que no ha hablado de ETA en 20 años”

Ha llorado mucho haciendo este documental. Un documental que ha sido como rodar tres películas. Muy intenso, largo, y con una responsabilidad añadida. La del dolor que no se va.

Tanto es así, que el documental ya recibe críticas en Twitter o en Instagram a pesar de que no se estrena hasta mañana. Y es que el terrorismo sigue doliendo. Más de 800 asesinatos, 50 años de terror, que Hugo Stuven ha resumido en 8 capítulos... 90 entrevistas más tarde, llega a Amazon Prime “El Desafío: ETA”

Asegura que fue un gran reto, porque no quería voz en off, quería a los protagonistas, y ser entendible para gente de fuera y gente joven. Lo cuentan las personas que estuvieron allí, más de 90 personas “y quien no está es porque no ha podido... en este caso menciona a Rubalcaba. No son opiniones, son gente que lo vivieron. Están los 4 expresidentes del Gobierno, algo inédito.

“Hay gente que no ha hablado en 20 años del tema ni siquiera en su círculo personal”, y con eso, Stuven se da cuenta de la magnitud de este documental. “Las entrevistas a los verdugos, sientes el dolor, pero tenían que estar allí, y todo el mundo sabía quién iba a estar”.

Además de los testimonios, hay imágenes inéditas, papeles incautados, escuchas, fotografías... un gran reto que combina los testimonios y los documentos. Navegar en este documental, es arriesgarse a llorar, y a descubrir más cosas de nuestra historia.