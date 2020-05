Herrera, en 'The Washington Post': "Sánchez es el promotor de un engaño masivo diseñado a conciencia"

El prestigioso diario estadounidense The Washington Post ha vuelto a recurrir a Carlos Herrera para obtener las claves de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis del corononavirus. En declaraciones a este periódico, el comunicador mejor valorado de la radio española considera que, a tenor de los hechos, la valoración “no es positiva” porque el Ejecutivo siempre ha ido a remolque de los acontecimientos. Pone como ejemplos que, en enero se suspendió el Mobile World Congress en Barcelona; en febrero, el Gobierno calificaba la pandemia como “una simple gripe” y, después de varias semanas, añade, “a la inacción se sumaba algo peor, que es la descoordinación”.

El director de “Herrera en COPE”, el programa que más crece de la radio española, recuerda en la versión española de The Washington Post las medidas contradictorias lanzadas desde Moncloa sobre el uso de mascarillas o la compra de test y material sanitario defectuosos. En su opinión, “el Gobierno ignoró sus propios protocolos de distancia social en febrero”. Es un panorama de “absoluta improvisación”. Ante este escenario, Herrera afirma que “En España asistimos a una ceremonia de la confusión desde hace un mes”. El plan de desconfinamiento que ha puesto en marcha “es un laberinto” que no cuenta con el respaldo de los partidos de la oposición, ni CCAA, ni con ningún sector empresarial. Es un plan que nos dice cuándo podemos salir a la calle pero no aclara lo más importante: “Quién está infectado o qué zonas de España tienen más personas con coronavirus porque siguen sin hacer test. Han pasado 50 días desde que se decretó el estado de alarma, 40 desde que Sánchez se comprometió a hacer test pero todo ha sido una mentira”.

En sus respuestas a The Washington Post también declara que Pedro Sánchez “está haciendo una suerte de ridículo porque es el promotor de un engaño masivo diseñado a conciencia y no explica por qué España es uno de los países con más muertos por millón de habitantes o por qué hay tantos sanitarios infectados.

Herrera añade que el plan de Gobierno “es una carcasa con poca materia orgánica, un conjunto de experimentos de un gobierno que no sabe muy bien qué hacer” y, al mismo tiempo, “es una excusa para que parezca que el ejecutivo hace muchas cosas y distraer a la ciudadanía del convencimiento general de lo mal que lo está gestionando”.

El comunicador explica que el plan está motivado por un panorama económico muy malo, con una caída del PIB superior al 5% y el aumento de número de parados que puede llegar a los cinco millones. Lamenta que el Gobierno vaya siempre “un paso por detrás y además quiere que la oposición le dé un cheque en blanco”. En su opinión, si Sánchez amplía el estado de alarma otras cuatro semanas significa “no tener que rendir cuentas en el Parlamento y poder decidir sobre cosas que no tienen que ver con la pandemia. Es una tentación demasiado fuerte para ellos”.