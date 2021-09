Herrera sobre los homenajes en el País Vasco: "Hemos vivido con indignación el estar delante de esperpentos"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan entre otros asuntos por la erupción de un volcán en la isla de La Palma.

El comunicador ha arrancado calificando la imagen como "inquietante y cautivador", asegurando que "pocos fenómenos aúnan lo que fascina y lo que asusta, como un volcán". Ha recordado la formación de las Islas Canarias, procedentes de volcanes, y ha hecho hincapié en el aviso que dio este volcán antes de empezar a expulsar lava.

"Hubo fenómenos sísmicos que llevaron a los especialistas a pensar que el magma se estaba moviendo. El terreno se iba deformando, aunque no se veía a simple vista. Entonces el magma sale, en este caso por ciertas fisuras. Afortunadamente estas cosas se pueden saber por varios indicios. Algunos movimientos te dicen que en cualquier momento pueden volver a venir, esto te permite tomar medidas. Por eso estamos hablando de daños y no de víctimas", ha explicado Herrera, y ha apuntado que "no se sabe cuanto puede durar".

Ha recordado una breve cronología de los hechos y ha conectado con Santiago Morollón, de COPE Canarias, que ha contado la situación que se vive actualmente."Noche cerrada, un color rojo intenso, la lava ha ido descendiendo. Se escucha, se le huele, todo entre la fascinación y el horror. La fascinación es un espectáculo que hace 50 años que no ocurría. La inquietud es máxima ahora mismo". Herrera ha recordado entonces que la lava se mueve a 5 kilómetros por hora, por lo que hay que "tomárselo muy en serio".

Ha comentado también otras cuestiones de actualidad como "que este fin de semana han ocurrido y que a muchos nos han producido la indignación de estar delante de esperpentos absolutamente intolerables. Los homenajes al etarra Henri Parot para humillación de las víctimas. No fue lo que esperaban hacer gracias a la presión social y mediática, ha hecho que alguno se corte".

También ha recordado el episodio vivido este fin de semana en las calles de Madrid, "por otro lado el esperpento del finde semana en las calles de Madrid con una manifestación autorizada que se pasearon por Chueca diciendo barbaridades contra el colectivo homosexual. Una manifestación nazi de la que tengo serias dudas, como otros", decía Herrera.

Y apuntaba, "vamos a creer que eran nazis de verdad y no un atrezzo del enésimo bulo que alimenta el PSOE, Podemos para compensar el descrédito con episodios como lo de Mondragón o para estigmatizar a sus rivales del centro derecha. Como cuando hace casi tres años Juanma Moreno se proclamó presidente de Andalucía Pablo Iglesias activó la primera alerta antifascista y el PSOE fletó autobuses"

Y cerraba comentando, "que curioso que ese día de la manifestación de esos tíos no hubiera nadie de la gente antifascista como le hicieron a los que se manifestaron en Mondragón a favor de las víctimas. El odio del país vasco sí está institucionalizado, porque tiene el respaldo de partidos y de una parte de la sociedad y acción u omisión de las instituciones del Gobierno vascas y españolas".