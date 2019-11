Herrera sobre las consecuencias del caso ERE: "Esto solo le va a costar día y medio de pasarlo mal al PSOE"

Carlos Herrera ha continuado hoy hablando sobre el caso ERE, después de que Sánchez no se haya pronunciado aún al respecto. El comunicador se ha referido a la asunción de responsabilidades, hasta ahora no ocurrida, y las que deberían ser las consecuencias de la trama:

"La sentencia de los ERE tan solo va a costarle a todos estos un día y medio de pasarlo mal. Eso sí, la verdad es que ayer el PSOE lo pasó mal., tuvo mal día día porque a este presidente que le gustan tanto las fotos a lo Kennedy con su perrita y corriendo por la mañana por los jardines de Moncloa.. etcétera, etcétera... ayer tenía un rato con los empresarios, pero no se pronuncia. Así que eso, no estaba pasando un día que digamos lindo, pero, oiga, solo faltaba que le pusieran cepos a esos periodistas que intentaban hacerle una pregunta a Pedro Sánchez. '¿Presidente, cree que la sentencia de los ERE afectará a la investidura?', le preguntaron pero a distancia había porque le colocaron un cordón de seguridad que solo les faltó desplegar el maletín antibalas. La respuesta fue ni una palabra de los ERE. Ya antes había salido Ábalos a decir que solo era al resultado de la ceremonia de la confusión de la derecha. Por cierto, lo mismo ocurre con Susana Díaz; que la verdad es que no tiene que estar cómoda ahora mismo por la situación en la que se encuentra. Porque ella era era la niña mimada de uno de los condenados, José Antonio Viera, y después de otro de los condenados, José Antonio Griñán".