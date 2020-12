Herrera: "Sánchez pasa la pelota a Felipe VI cada vez que le preguntan por Don Juan Carlos"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha analizado a primera hora de la mañana de este jueves las últimas informaciones relacionadas con la figura del Rey Don Juan Carlos.

El monarca ha presentado este miércoles una declaración tributaria voluntaria "sin requerimiento previo", de la que ha resultado una deuda, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos. Así lo ha informado en un comunicado remitido a COPE el abogado del rey emérito, Javier Sánchez-Junco, que añade que en cualquier caso don Juan Carlos continúa, "como siempre ha estado", a disposición del Ministerio Fiscal "para cualquier trámite o actuación que considere oportunos". En este sentido, Herrera ha explicado que el Rey no tiene que dar más explicaciones si quiere volver a España: "Ese capítulo ya está solucionado. Juan Carlos puede volver cuándo le dé la gana. Es indudable que venga dándole absolutamente normalidad al hecho, haciendo la vida de la forma más tranquila posible. Si hubiera habido un requerimiento previo entonces tienes que venir y responder. Pero sin tener que dar explicaciones, sin haber sido juzgado y sin haber salido escondido puede volver cuando considere oportuno".

La reflexión de Herrera sobre el Rey Juan Carlos

El comunicador también se ha referido a las declaraciones que Sánchez hizo la pasada noche en Telecinco. Respecto a la posibilidad de que don Juan Carlos pueda volver a España por Navidad, Sánchez ha remitido esta posibilidad a la Casa Real, ya que es ella, y no él, la que tiene que comunicar su parecer al respecto. Asimismo, ha defendido la presunción de inocencia del Rey emérito y ha recordado que en un escrito publicado el día en el que se fue del país Juan Carlos I aseguró que volvería a España de forma inmediata si fuera requerido por la Justicia. En ese contexto ha garantizado que su Gobierno siempre va a defender la Constitución en su integridad, lo que implica defender también a la monarquía.

El papel de Pedro Sánchez respecto a la Monarquía

En este sentido, Herrera ha criticado la posición de Pedro Sánchez y su ambigüedad para hablar de la Monarquía en función del contexto: "La campaña de Sí o No, en la que está Pedro Sánchez, es curiosa. Si preguntan a Sánchez por Don Juan Carlos pasa el marrón a Don Felipe. Pedro Sánchez también decía que se está juzgando a personas y no a una institución, ¿cómo que juzgar? La Fiscalía lleva dos años buscando cosas y no encuentra nada, pero filtrar sí que se les da bien".

