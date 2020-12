Pedro Sánchez contradice a Iglesias y asegura que la Monarquía en España "no está en peligro"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido este miércoles preguntado por una de las noticias de la semana en la entrevista que ha concedido a Pedro Piqueras en Informativos Telecinco. El Rey Juan Carlos I ha abonado en las últimas horas 678.393,72 euros a Hacienda para resolver su deuda tributaria, según han hecho saber sus abogados a través de una carta que han hecho llegar a la opinión pública y que había sido adelanta por algunos medios.

Sobre este asunto, el líder del Ejecutivo ha defendido la transparencia con la que se está llevando este caso, y ha anunciado que se va a llegar "hasta el final" en lo que se refiere a la investigación al rey Juan Carlos.

Sin embargo, Sánchez ha querido desmarcarse de las palabras que han pronunciado círculos cercanos a Unidas Podemos en las últimas horas y ha querido dejar claro que la institución de la monarquía "no está en peligro". Un mensaje que lo ha querido repetir en varias ocasiones. "No, no lo está. Así de rotundo se lo digo. No lo está", ha insistido.

Sobre la situación que tiene el Rey emérito con Hacienda, Pedro Sánchez ha querido desmarcar a la institución, así como al actual monarca. Además, Pedro Sánchez ha querido dejar claro que mientras dure el procedimiento se respetarán los derechos que Juan Carlos I tiene como contribuyente.

El anuncio hecho por el abogado del monarca, y que había sido adelantado por los medios, a juicio de Sánchez significa que la democracia está funcionando y cada actor, los medios de comunicación y la agencia tributaria, está jugando el rol que tienen dentro de la sociedad.

El posible regreso de Juan Carlos I

Respecto a la posibilidad de que don Juan Carlos pueda volver a España por Navidad, Sánchez ha remitido esta posibilidad a la Casa Real, ya que es ella, y no él, la que tiene que comunicar su parecer al respecto.

Asimismo, ha defendido la presunción de inocencia del Rey emérito y ha recordado que en un escrito publicado el día en el que se fue del país Juan Carlos I aseguró que volvería a España de forma inmediata si fuera requerido por la Justicia. En ese contexto ha garantizado que su Gobierno siempre va a defender la Constitución en su integridad, lo que implica defender también a la monarquía.

Renovación del CGPJ

En clave política, el presidente del Gobierno ha anunciado que en los próximos días va a contactar con el líder de la oposición, Pablo Casado, para saber si se mantiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Preguntado por la falta de comunicación entre ambos, Sánchez se ha defendido que el verdadero problema lo tiene Casado, quien, a su juicio, tiene "una suerte de complejo con la ultraderecha", que le lleva a "anteponer" sus intereses en las próximas elecciones catalanas a los del país. "La derecha está en una suerte de primarias permanentes con la ultraderecha y le impide defender los intereses del país", ha explicado.

Objetivo Navidades

Sobre las vacunas que se esperan que lleguen a finales de mes a España, Sánchez se ha ofrecido como voluntario para generar así mayor confianza entre los ciudadanos. Ha revelado, además, que pasará las Navidades con sus familiares (mujer, hijas, padres y suegro), y ha vuelto a lanzar un mensaje de responsabilidad a los ciudadanos.

Miles de personas se reúnen en la plaza de la Puerta del Sol para festejar la llegada del Año Nuevo, 2019. EFE/ David FernándezDavid Fernández

"El virus tiene una letalidad muy alta, pero no es inteligente. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que si hay más movilidad y más contactos, hay más contagios. Manteniendo las distancias estaremos haciendo algo muy bueno para el país y para proteger a nuestros seres queridos", ha explicado, en una jornada en la que España ha vuelto a bajar la incidencia acumulada de los 200 casos por cada 100 000 habitantes, una cifra que España no alcanzaba desde finales de agosto.